La Cambra de Barcelona ha reclamat anticipar-se a possibles colls d'ampolla al Corredor Mediterrani quan a mitjà termini, al voltant del 2025, ja es disposi d'una connexió en ample internacional/mixt de forma continuada entre Castelló i potser València fins a la frontera francesa. Per això, davant el previsible augment del trànsit ferroviari en vies que seran compartides per trens de càrrega i viatgers proposa la transformació en ample mixt de la línia convencional entre Mollet i Portbou i que es comenci a planificar a llarg termini la duplicació de la plataforma entre Tarragona i Castelló, on també coincidiran els passatgers de l'alta velocitat i les mercaderies per les vies d'ample internacional.

La coincidència dels dos tipus de transport en l'ample internacional ja es dona actualment en el tram entre Mollet del Vallès i la frontera francesa. Aquesta circumstància es tradueix, segons la Cambra, en una «restricció important» per als combois de mercaderies des del punt de vista operatiu, ja que els trens de viatgers tenen prioritat i la línia es tanca a la matinada per tasques de manteniment, i econòmic, perquè cal abonar el peatge del túnel del Pertús. A banda, la Cambra recomana començar a pensar amb planificacions a mitjà i llarg termini en trams com Sant Vicenç de Calders i Martorell; Mollet i Sant Celoni, l'entorn metropolità de Tarragona incloent el port i el clúster petroquímic i els voltants de Girona i Figueres. En aquests punts, l'ens alerta que l'augment del trànsit ferroviari haurà de coexistir amb els serveis de Rodalies.

A més, suggereix rehabilitar la línia Reus-Roda de Barà, fora de servei des de l'execució de l'alta velocitat, i la reactivació del projecte de l'Eix Transversal Ferroviari i que aquest inclogui una planificació clara i una fórmula per al seu finançament. Aquesta darrera infraestructura serviria per descarregar el Corredor Mediterrani i per reequilibrar el territori, segons l'entitat presidida per Mònica Roca. En un comunicat, la Cambra recorda que el Corredor Mediterrani és una infraestructura llargament reivindicada i valora que tot i aquestes recomanacions hi ha altres colls d'ampolla que es troben en vies de solució. Cita per exemple, la variant de Vandellòs, que des del gener del 2020, ja no és l'únic tram de via única al llarg del Corredor Mediterrani entre València i Lió; i els treballs actualment en execució com l'adaptació de l'ample mixt entre Martorell i Castellbisbal, el tercer fil entre Martorell i Sant Vicenç de Calders i l'adaptació a ample internacional entre Tarragona i Castelló.

Amb tot, la Cambra també crida a aprofitar els fons Next Generation per afavorir la transició al tren, ja que el transport per mercaderies representa només el 6,6%, molt per sota del 18% de la mitjana europea. En aquest sentit, ha destacat la necessitat de les administracions de dotar d'ajuts a operadors i empreses ferroviàries i que durant el primer trimestre s'havien previst subvencions de fins a 800 milions d'euros en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.