El Cercle d’Economia reclama pactes d’Estat per salvaguardar la pau social en un context d’esgotament després de la crisi del 2008, la pandèmia i el descontentament social que faciliten «els populismes i la polarització política». Quan s’acosta a seva reunió anual, que es farà del 4 al 6 de maig a Barcelona, l’entitat reclama «unitat en defensa d’Europa».

«Unitat de les institucions, partits i agents socials», exigeix ​​el Cercle com a via per defensar la democràcia liberal. «A Catalunya i a tot Espanya», així com a Europa, afegeix en una nota. «La nostra societat està esgotada per tot el que hem viscut fins ara. La pau social penja d’un fil i els malestars són nombrosos i complexos. Per això, la unitat ha de ser exemplar i un revulsiu de confiança que ens torni la capacitat de creure en nosaltres mateixos en defensar sense fissures allò que volem continuar sent: demòcrates europeus», estableix la nota presentada pel president de l’entitat, Javier Faus, i el membre de la junta directiva José María Lassalle, que va alertar en la presentació que «Europa està en perill» com a conseqüència de la guerra iniciada per Rússia a Ucraïna.

L’entitat, que del 4 al 6 de maig rebrà en la seva cita anual el president del Govern, Pedro Sánchez, així com una nodrida representació de l’executiu, el nou líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el president de la Generalitat i el conseller d’Economia, Pere Aragonès i Jaume Giró, entre d’altres, destaca que la invasió d’Ucraïna és un repte «però també és una oportunitat decisiva per aprofundir definitivament en la materialització del projecte europeista».

El Cercle reclama que no s’esquerdi la unitat europea davant la invasió russa d’Ucraïna, que es mantinguin les sancions al règim de Vladímir Putin i destaca com a positiu el «compromís històric» dels EUA amb la llibertat al vell continent. Això, afegeix, «no només ha d’enfortir el vincle transatlàntic, sinó que ha de suposar reprendre l’entesa estratègica amb el Regne Unit i impulsar la col·laboració política, econòmica i militar amb la resta de les democràcies liberals al món».

L’entitat que presideix Javier Faus posa en valor la unitat europea durant la pandèmia, amb les vacunes i els fons Next Generation. Europa, afirma, «ha sabut estar a l’alçada de les circumstàncies i ha demostrat que podia lluitar contra el virus i les conseqüències socials i econòmiques amb responsabilitat cívica, solidaritat i cooperació a tots els nivells». Advoca per la cooperació i solidaritat amb Ucraïna.

Pactes de la Moncloa

L’entitat propugna «una sèrie de pactes d’Estat que afectin l’energia, les rendes, la política fiscal i laboral i l’estat del benestar, així com la seguretat i la defensa». Faus va reconèixer que en els últims anys el reformisme i els pactes han desaparegut i es va mostrar esperançat que la situació millori amb un acostament entre el PSOE i el PP. L’entitat reivindica allò que van significar els Pactes de la Moncloa.

El Cercle aplaudeix «la victòria d’Emmanuel Macron davant el fantasma del replegament nacionalista». Espanya, afegeix, gràcies a la seva posició geogràfica i adhesió europeista, «pot i ha de ser un actor rellevant en l’evolució futura del paradigma europeista». I ha de reivindicar no només un ancoratge atlàntic i mediterrani dins del realineament que la pressió geopolítica a l’est i el centre d’Europa planteja, sinó aprofitar la projecció a l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i el món àrab.