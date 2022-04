Comissió de secrets amb ERC, Junts, EH Bildu i la CUP

El Congrés va conformar ahir la comissió de secrets oficials, l’únic fòrum on es pot parlar sobre les activitats del CNI. Ha estat necessari que es destapi el «Catalangate» perquè la presidenta de la cambra baixa, Meritxell Batet, modifiqués el reglament i facilités la creació de la comissió, en què estaran representats ERC, EH Bildu, Junts i la CUP. Davant l’enuig dels partits independentistes dels últims dies, el PSOE va oferir la reactivació d’aquest fòrum per intentar rebaixar les tensions. El gest es va consumar ahir en una votació per triar els 10 membres. Fins ara calia obtenir el suport de tres cinquens de la Cambra (210 diputats) i Batet va reduir aquesta majoria a 176 vots. Els portaveus del PSOE, PP, VOX, Unides Podem, Cs i PNB van superar tots els 270 vots, mentre que Gabriel Rufián (ERC), Mertxe Aizpurua (Bildu), Míriam Nogueras (Junts), i Albert Botran (CUP) es van quedar entre 185 i 186.