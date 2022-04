Els pagaments del gas rus obren una escletxa en les sancions de la UE

Per a la Comissió Europea no hi ha cap dubte. El sistema ideat pel president de Rússia, Vladímir Putin, que obliga les empreses europees que vulguin continuar comprant el gas rus a canalitzar els pagaments a través d’un doble compte a Gazprombank de Rússia -un primer en euros i un segon en rubles- va contra les sancions econòmiques de la Unió Europea perquè permet involucrar en els pagaments el Banc Central de Rússia, amb qui està prohibit fer transaccions financeres. «Si tens un contracte determinat en euros o dòlars és la moneda en què has de continuar pagant. No has de pagar en rubles. Això no està en línia amb el nostre paquet de sancions. Complir el decret (presidencial rus) és una vulneració de les sancions», va dir ahir el portaveu de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

La nova advertència de Brussel·les es va produir després dels dubtes suscitats entre estats membres i distribuïdors de gas sobre la interpretació jurídica del decret presidencial rus i la decisió de Moscou de tallar directament, des de dimecres, el subministrament a Polònia i Bulgària per no aplicar el nou procediment de pagaments exigit des del Kremlin. Dòlars o euros Diverses empreses subministradores de gas, com la italiana ENI, l’alemanya Uniper o el grup austríac OMV AG, han indicat que estudien vies per complir el proper pagament a mitjans de maig. Des de Finlàndia o Grècia han deixat clar que seguiran pagant en euros, mentre que Polònia insisteix que si algun Estat membre cedeix a les exigències de Moscou, tal com té previst fer el Govern hongarès de Viktor Orbán, ha de ser penalitzat. Encara que els contractes entre els distribuïdors europeus i Gazprom són confidencials, el 97% estipulen que els pagaments s’han de fer en dòlars o euros. Del 3% restant, segons fonts de l’executiu comunitari, la majoria són en lliures esterlines i només uns quants estan en rubles. El Kremlin va decidir canviar les regles del joc de forma unilateral el 31 de març passat, un mes després de l’inici de la guerra a Ucraïna, a través d’un decret presidencial que introdueix un nou procediment de pagament en dues fases i segons el qual el pagament només es completa quan els diners es converteixen a rubles. Segons el mateix, les empreses que compren gas a Rússia estan obligades a obrir un compte bancari a Gazprombank a Rússia (ara ho fan en un compte de l’entitat a Luxemburg) on abonar el gas en euros o dòlars. El pagament, però, no queda completat fins que els euros o dòlars es converteixen a rubles en un segon compte, després d’un procés de conversió de divisa en què les empreses, segons fonts de l’executiu comunitari, perden el control dels diners, que queden en les mans de les autoritats russes i del Banc Central de Rússia. «La qüestió és que les autoritats russes han posat en marxa un sistema sofisticat que implica un cert nombre d’etapes que fan que les empreses paguin en una divisa, però que no es considera que han complert el pagament fins que aquesta quantitat es transforma en rubles per algú diferent en un tipus de canvi i uns terminis que no controlen», va explicar el portaveu de la presidenta, Eric Mamer. Aquest sistema, segons Brussel·les, permet de facto al Banc Central de Rússia finançar-se a través de les empreses de gas europees, el que podria ser considerat fins i tot com a préstecs. «Podria especular o fer el que volgués amb els pagaments abans de decidir la seva conversió a rubles en el segon compte, així que el sistema no és compatible amb les sancions», insisteixen fonts de l’executiu sobre un mecanisme que creuen que busca esquivar les sancions europees i enfortir el ruble. Les noves explicacions de Brussel·les busquen aclarir el nou terreny de joc i què poden fer i què no els importadors de gas europeus. Segons Brussel·les, les orientacions publicades són clares. «Si un contracte preveu que un pagament està previst en euros o dòlars, l’obligació de l’empresa s’acaba quan fa el pagament en euros o dòlars. Això és el que les empreses han de fer», va explicar Mamer.