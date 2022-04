CCOO i UGT encaren el Primer de Maig post-pandèmia amb els ulls posats en l’escalada de preus i en la precarietat laboral. La inflació desbocada dels darrers mesos centrarà les reivindicacions dels principals sindicats durant la manifestació del diumenge, la primera que es celebrarà sense cap mena de restricció. Els agents socials reclamen «recuperar» els carrers per lluitar contra els augments dels costos i les condicions dels treballadors, els grans problemes d’un panorama actual marcat per la recuperació de la crisi de la pandèmia però immers en una nova etapa de turbulències econòmiques i socials.

Les comarques gironines no són alienes a aquests maldecaps. La inflació es va situar per sobre de la mitjana catalana (10,4% al març), i la conseqüent alça dels costos de la vida està creant «grans bosses de precarietat», segons va constatar el secretari general d’UGT a Girona, Maxi Rica. Tant ell com la secretària general de CCOO a Girona, Belén López, van denunciar que les grans empreses han aprofitat aquesta situació per obtenir uns «beneficis desvergonyits» a costa dels treballadors. Els agents van posar com a exemple els «oligopolis energètics i el seu sistema de rifa» que ha arrossegat la resta de sectors, però també aquelles societats que han incrementat els guanys gràcies a l’augment de preus, però han optat per no pujar els salaris.

Revertir la precarietat

De fet, els sous són un dels principals cavalls de batalla dels sindicats per aquest Primer de Maig. López va apuntar que a les comarques gironines «tenim el repte de fer que la negociació col·lectiva garanteixi un poder adquisitiu de les persones treballadores». Per a Rica, a la província «sortim d’una situació on la precarietat és la base, la matriu de la relació laboral, marcada en sectors tan complicats com el del turisme. Allà hi ha grans nuclis d’empobriment i de rendes baixes». Sobre aquest aspecte, els dos representants sindicals van posar sobre la taula la reforma laboral aprovada a principis d’any, com una de les bases per revertir la precarietat laboral. «Tenim el repte de desenvolupar i desplegar d’una manera efectiva la reforma laboral, perquè les dades ens indiquen que aquest és el camí», va indicar Rica. En aquest sentit, López va titllar-ho de «victòria després de tres vagues generals i una dècada de crisis». Per a CCOO i UGT, aquesta reforma posa els pilars d’una estabilitat que permetrà «recuperar la força de la negociació col·lectiva».

«A Girona sortim d’una situació on la precarietat és la base, especialment en el turisme, on hi ha grans bosses de rendes baixes» Maxi Rica - Secretari general d’UGT a Girona

Les receptes dels agents socials per aquest 1 de maig passen per tres grans eixos: increments salarials, contenció de preus i pacte de rendes. Sobre el primer, els sindicats van denunciar la posició «reaccionària i contrària» de les patronals, a qui van acusar de negar-se a aplicar les clàusules de revisió salarial. «Hi ha algú que vol fer negoci amb això. Si no som capaços d’establir uns criteris marc, tindrem molta conflictivitat laboral». En aquesta línia, va afegir que «no estem disposats a que els treballadors tornin a pagar una crisi que no hem generat».

«Si les patronals mantenen les seves posicions reaccionàries i no apliquen les clàusules de revisió salarial, tindrem conflictivitat laboral» Belén López - Secretària general de CCOO a Girona

Els altres eixos passen per fixar dels preus per evitar l’escalada inflacionista, i establir un «pacte de rendes» per revertir les desigualtats salarials i la precarització. «Plantegem una reforma fiscal a qui més té per reforçar l’estat del Benestar. Cal revertir les retallades», va indicar Rica, que com López aposta per gravar els «beneficis caiguts del cel» de les companyies elèctriques. El representant d’UGT va especificar que el pacte de rendes ha d’incloure tant els representants de l’administració com les patronals i els agents socials, i que ha de formar part d’una «política fiscal progressiva» que ha de tenir per finalitat acabar amb la «bretxa social i de classe, que impedeix generar una societat inclusiva».

Apel·lar a la responsabilitat

UGT i CCOO van apel·lar a la responsabilitat social «de qui més té». «Les empreses haurien de millorar els convenis», va apuntar Rica, mentre que López va fer referència a les queixes que tenen moltes empreses sobre les dificultats de trobar treballadors temporals. «Hi ha sectors desprestigiats i precaritzats. Si no troben gent, s’haurien de plantejar oferir bones condicions».

Els sindicats van esmentar també altres problemàtiques que afecten els treballadors de les comarques gironines. El secretari d’UGT va assenyalar que el model actual de turisme és «caduc», i que «cal apostar per altres línies», perquè «Girona no només és turisme i exportació». També va assegurar que «és necessari un pacte d’indústria». La secretària de CCOO va lamentar que «el conveni d’hostaleria que s’està negociant no té bona pinta».

CCOO han citat la classe treballadora a manifestar-se el diumenge. La protesta seguirà el recorregut habitual: començarà a la plaça Independència a les 12 hores i farà aturades a la Subdelegació del Govern espanyol i a la seu de la Generalitat, abans d’acabar a la plaça del Vi. La protesta comptarà també amb una «franja lila», un espai propi de la plataforma feminista perquè les dones treballadores puguin fer les seves reivindicacions.