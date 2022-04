El conseller delegat d’Endesa, José Bogas, ha avançat que el límit mitjà de 50 euros per megawatt-hora durant un any que van acordar aquesta setmana Espanya i Portugal tindrà un cost anual de 6.000 milions d’euros, segons «estimacions preliminars».

En la junta general d’accionistes de la companyia, en la qual es proposa la seva reelecció i la de Francesco Starace, president d’Enel (propietària del 70% de l’elèctrica ‘espanyola’) com a vicepresident, Bogas ha insistit que el gas és «el veritable causant de l’escalada de preus» i tot i que entén que es busquin «mesures particulars» i comparteix que «la situació necessita mesures», considera que aquestes haurien de ser «a nivell europeu, acotades en el temps i sobre el mercat del gas».

Bogas, que va dedicar bona part del seu discurs a l’actual crisi del mercat elèctric, ha criticat que en els últims mesos ha assistit a «moments d’enorme soroll crític» amb el sector elèctric «immerescuts, moltes vegades, i d’altres, sustentat en premisses errònies».

En aquest sentit, el dirigent ha defensat que la pujada del preu de la llum en el mercat majorista no els beneficia ni els enforteix perquè tota l’energia que produeix la companyia la ven a termini. «Tota l’energia que generarem aquest any ja està venuda a un preu que no té res a veure amb els preus del mercat majorista», ha reiterat.

Malgrat tot, el conseller delegat ha demanat, davant els accionistes de l’empresa, que no han de deixar «que un conjunt de narratives enterboleixin la feina d’una empresa com Endesa». «Som líders d’un sector en el qual convergeixen centenars de comercialitzadores i empreses generadores d’energia, el nostre negoci de distribució està regulat, comptem amb un consell d’administració amb un marcatge caràcter professional i que compleix amb escreix les recomanacions del Bon Govern Corporatiu; tenim una rendibilitat raonable d’acord amb la central de balanços del Banc d’Espanya; i creiem que la sostenibilitat és el marc per desenvolupar la nostra activitat», ha dit Bogas, i ha afegit: «Per tant, ni oligopoli, ni beneficis extraordinaris. Tot i que algunes d’aquestes consignes es repeteixin insistentment, no faran descarrilar una actuació corporativa honesta, professional i amb objectius sostenibles molt clars».