Feijóo, disposat a negociar el CGPJ amb el PSOE tot i el pacte amb Bildu

Els diputats i dirigents del PP van denunciar ahir que Pedro Sánchez «ha tornat a triar Bildu», «els hereus d’ETA», abans que Alberto Núñez Feijóo. Els conservadors, que no van avalar el reial decret de les mesures per respondre als efectes de la guerra d’Ucraïna, havien ofert al Govern donar suport a la convalidació a canvi d’algunes condicions, entre elles l’assumpció de bona part del pla fiscal del PP. Els populars també van rebutjar de manera rotunda que l’executiu hagi modificat la norma per poder incloure EH Bildu a la comissió de despeses reservades, on compareixerà en els propers dies la directora del CNI, Paz Esteban, per donar explicacions sobre el «Catalangate» . «Si Bildu està per sobre dels interessos de les famílies espanyoles, a mi no em correspon explicar-ho, però sí que em correspon denunciar-ho», va afirmar Feijóo.

Tot i aquestes circumstàncies, Feijóo vol arribar a acords d’Estat amb l’executiu, en concret en la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que fa més de tres anys que està en funcions, i del Tribunal Constitucional. «Unes coses no condicionen les altres», van destacar fonts de la cúpula del PP. El nou líder espera poder assolir pactes amb l’executiu per marcar la diferència amb el seu antecessor, Pablo Casado, que va fer del veto a l’actualització del poder judicial un dels pilars de la seva tasca d’oposició. Feijóo ha elegit el vicesecretari d’Institucional del partit, Esteban González Pons, com a interlocutor principal per a aquesta missió, que, per part del Govern, seguirà portant el ministre de Presidència, Félix Bolaños. Tots dos van parlar dilluns passat, quan es va saber que Pons era la persona designada pel PP per a aquesta tasca, i tots dos coincideixen a voler mantenir «la discreció» dels seus contactes.

L’executiu ha demanat actualitzar abans del 12 de juny el poder judicial, perquè el Constitucional ha de renovar aquell mes quatre dels seus membres: dos li toca triar-los al Govern i dos més al CGPJ. No obstant això, com que la reforma del març del 2021 de l’executiu impedeix al poder judicial aprovar nomenaments si té el mandat caducat, no es podria fer (almenys sense polèmica) la renovació del Constitucional, que ara té majoria conservadora. El PP i el Govern podrien desfer aquest embolic amb l’actualització del CGPJ. En aquests moments, la voluntat dels dos partits principals és negociar. Al calendari han marcat en vermell les eleccions andaluses del 19 de juny, circumstància que tindran en compte per decidir quan els interessa més assolir el pacte.

Fonts de la Moncloa també esperen que el PP accepti aprovar la reforma de l’article 49 de la Constitució (per esborrar l’al·lusió als «disminuïts físics, sensorials i psíquics»), l’eliminació del vot pregat per facilitar la participació política dels espanyols residents a l’estranger i tornar al pacte antitransfuguisme.