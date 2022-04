L’ocupació s’ha disparat a la província de Girona el darrer any. Les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) corresponents al primer trimestre revelen un increment de 20.300 nous llocs de feina a les comarques gironines respecte el mateix període de 2021. En total, de gener a març la província va comptar amb 354.500 persones ocupades, la millor xifra en un començament d’any com a mínim des del 2008, any en el que l’INE va començar a publicar aquestes dades.

La dada demostra fins a quin punt la recuperació econòmica després de la pandèmia ha reactivat el mercat de treball a la província. En comparació amb el trimestre anterior, l’ocupació va baixar lleugerament. No obstant, és habitual en una regió com la gironina (amb una oferta marcada per l’estacionalitat) que a partir del tercer trimestre el número d’ocupats baixi i no es recuperi fins el segon trimestre de l’any següent. Tenint en compte aquestes dades, la baixada d’aquest 2022 respecte l’últim compàs del 2021 (de 1.600 llocs de feina) és menys pronunciada que la dels anys anteriors, i es deu fonamentalment als efectes de la variant òmicron de la Covid sobre el món laboral.

Per sectors, només l’ocupació a la indústria va repuntar respecte el trimestre anterior, si bé en tots (amb els serveis al capdavant), les xifres es van mantenir més elevades que els darrers anys.

L’atur també deixa dades positives de gener a març. La taxa es va situar en un 10,25%, que també marca els valors més baixos dels darrers 14 anys en un primer trimestre. Respecte el trimestre anterior, el nombre d’aturats també va experimentar una baixada de l’1% aproximadament. En xifres absolutes a Girona hi va haver 40.500 aturats, una xifra molt inferior a la dels 57.600 de l’any passat i també que les d’abans de la pandèmia: l’any 2018 hi havia 52.000 aturats i el 2019, 51.900. La taxa d’atur femení va baixar respecte fa un any (10,66%) però segueix sent més elevada que en homes (9,88%).

Lleugera baixada

A la resta de Catalunya les dades no van ser tan optimistes, almenys respecte l’últim trimestre de 2021. La taxa d’atur va pujar fins al 10,23%, però tot i així va seguir sent la segona més baixa des del 2008. El número d’ocupats intertrimestral també va baixar, situant-se en 3,45 milions d’ocupats. Tal i com passa amb Girona, la diferència amb l’any passat aporta un increment de 83.400 nous ocupats.

I al conjunt d’Espanya el primer trimestre de l’any va arrencar amb un repunt de l’atur de 70.900 persones -fins a una taxa del 13,6%- i una lleu pèrdua d’ocupats. Els primers tres mesos de l’any solen ser dolents en termes d’ocupació, la fi de la campanya de Nadal resta i aquest 2022 la inflació, la guerra a Ucraïna i l’escassetat de determinades matèries primeres no han remat a favor. No obstant això i malgrat aquest còctel de factors en contra, aquest primer trimestre no ha estat el pitjor de l’últim lustre -se situa en nivells similars al del 2019- i Espanya ha aconseguit retenir la cota dels 20 milions de treballadors en actiu. Una altra nota positiva és que els treballadors van guanyar una certa estabilitat gràcies als primers efectes de la reforma laboral aprovada el febrer.