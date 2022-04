La inflació a l’abril es va situar en una taxa anual del 8,4%, després d’un lleuger descens de l’índex de preus de consum (IPC) d’abril respecte a març del 0,1%, segons l’indicador avançat de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquesta evolució suposa un important descens respecte al 9,8% de març, mes en què el nivell general de preus podria haver tocat sostre, encara que segueix situada a les cotes més elevades en més de tres dècades.

De totes maneres, l’alça dels preus ha contagiat al conjunt de l’economia, ja que la inflació subjacent, la que exclou les variables més volàtils com l’energia o els aliments no elaborats, ha escalat a l’abril un punt, fins al 4,4%, li nivell més elevat des de desembre de 1995, si es confirma a mitjans de maig per part de l’INE, quan es publicarà la dada definitiva del mes.

La reculada en la taxa general s’ha degut a una certa moderació dels preus de l’electricitat i dels carburants respecte als rècords registrats al març. En canvi, al costat contrari sobresurten els preus dels aliments i begudes no alcohòliques, amb un major increment aquest mes que a l’abril de 2021, segons l’INE.

El mes passat, la taxa interanual d’inflació va arribar al 9,8%, el nivell més elevat en gairebé 40 anys. L’energia va tornar a ser una de les variables que més va tirar dels preus, però també els aliments.

El que va començar amb una etapa dominada per uns preus de l’energia molt elevats s’ha traslladat al conjunt de l’economia, com reflecteix la inflació subjacent.

Aquesta evolució, que resta poder adquisitiu als ingressos de les famílies i l’estalvi, ha tensionat la relació entre la patronal i els sindicats, que exigeixen adequar els salaris al cost de la vida.

Això dificulta el pacte de rendes que promou l’executiu per no només moderar l’alça dels salaris sinó el dels marges i beneficis empresarials. L’efecte es nota també en els lloguers, que solen estar vinculats a l’IPC anual. Per això el Govern ha forçat en el pla de xoc per a pal·liar els efectes de la guerra, que el Congrés ha de convalidar aquest dijous, un límit del 2% en la pujada dels lloguers.

També significa un elevat sobrecost en les pensions, que es revisen conforme a l’IPC i per a enguany es van fixar en el 2,5%. Els pronòstics per aquest any no són molt optimistes, a tenor del que calculen els grans organismes monetaris. El Banc d’Espanya calcula que la inflació mitjana el 2022 serà del 7,5%; l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), del 6,2% i el Fons Monetari Internacional (FMI), del 5,3%.