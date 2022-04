La cadena de supermercats Lidl promourà els vins de la DO Empordà juntament amb els productes de les principals regions vitivinícoles catalanes a través de la campanya Terra de Vins. Durant una setmana, els clients de la companyia podran trobar, en els seus 120 establiments de Catalunya, prop d’una vintena de referències vitivinícoles diferents de 9 de les 12 DO que es comptabilitzen a Catalunya. Concretament de les DO Alella, DO Empordà, DO Penedès, DOQ Priorat, DO Catalunya; DO Montsant; DO Costers del Segre, DO Terra Alta i DO Cava.

Amb aquesta iniciativa Lidl torna a fer un pas ferm en la seva aposta pel sector agroalimentari català i la seva previsió és continuar ampliant el nombre d’articles amb segell de qualitat que ofereix a les seves botigues. Actualment, la marca comercialitza productes de 21 de les 34 DOP i IGP catalanes que es comptabilitzen a la regió.