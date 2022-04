UGT i CCOO van celebrar ahir un acte conjunt davant les seus dels dos sindicats per commemorar el Dia de la Salut Al Treball. Els secretaris generals d’UGT i CCOO a les comarques gironines, Maxi Rica i Belén López respectivament, acompanyats d’altres membres del sindicat, van llegir un manifest en el qual van deixar clar que la «precarietat laboral mata» i que moltes calen més polítiques de prevenció de riscos laborals. Posteriorment, van fer un minut de silenci per les víctimes en accidents de feina en el darrer any. Els sindicats també van recordar l’increment de les xifres de sinistralitat. A la província els accidents de treball han augmentat un 16% l’any 2021 respecte els 12 mesos anteriors. Aquesta incidència va afectar sobretot treballadors amb contracte temporal.