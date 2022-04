El BBVA va guanyar 1.651 milions d’euros entre gener i març, un 36,4% més que els 1.210 milions del mateix període de l’any passat i el major resultat trimestral recurrent (sense impactes extraordinaris) de la seva història. El banc, així, ha aconseguit augmentar el seu benefici fins i tot sense l’aportació de la seva filial estatunidenca, que va vendre el juny passat.

L’alça dels guanys, de fet, seria encara major, del 59,8%, si s’exclouen de la comparació els 177 milions que aquesta unitat va aportar el primer trimestre de 2021. També seria més alta, del 41%, de no ser per la depreciació de la lira turca. Les accions de l’entitat han liderat l’Ibex 35 amb un pujada del 6,55%.

Més provisions

«Amb prudència, però continuem sent optimistes respecte a 2022», va afirmar el seu conseller delegat, Onur Genç. El banc, així, ha millorat la seva previsió de creixement d’ingressos enguany a Mèxic i Espanya, els seus dos principals mercats. Amb tot, també ha elevat en uns 190 milions (97 milions a Espanya) les seves provisions extraordinàries, per fer front als impactes de la invasió d’Ucraïna en el creixement i la inflació. Però només respon, va explicar, a un «lleuger» augment de les pèrdues esperades. «Ara com ara ens sentim còmodes, però hi ha molta incertesa i hem de seguir-ho», va mantenir l’executiu.

El grup va aconseguir una elevada rendibilitat sobre el capital del 15,1%, la més alta dels bancs europeus comparables. El seu capital, per part seva, està en el 12,7%, per sobre del seu objectiu (11,5%-12%), però per sota del 14,48% que va aconseguir després de la venda de la seva filial estatunidenca. Com va anunciar, el BBVA ha anat usant aquell excés de capital per remunerar als accionistes o finançar el seu ERO a Espanya de l’any passat, i encara té marge per prendre més mesures. Entre altres factors, dependrà de la seva filial a Turquia, on té previst aplicar una comptabilitat hiperinflacionària, la qual cosa millorarà el capital però farà que la seva aportació al benefici del grup sigui «molt baixa» enguany.