El blat de moro seguirà a l’alça

El preu del blat de moro, marcat pels contractes de futurs per al juliol, va tancar el dilluns 18 d'abril el preu més alt des del setembre del 2012, segons mitjans especialitzats, els experts dels quals auguren que seguirà a l'alça.

L'Organització de Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) va informar a principis de mes que els preus dels aliments mundials van assolir al març el nivell més alt des del 1990 per l'encariment dels olis vegetals i dels cereals, aquests últims «en gran part» a causa de la guerra a Ucraïna.

Cal recordar que malgrat aquesta alça de les cotitzacions, a Espanya el blat de moro fa algunes setmanes que té una baixada de preus, dins del vaivé a què estan sotmesos els cereals les últimes setmanes pels alts i baixos dels mercats internacionals. Així, la setmana passada a la llotja de Lleó cotitzava 338, mentre que a la de l’Ebre, sobre camió, ho feia a 378. «La pèrdua potencial de les exportacions de blat de moro d'Ucraïna fa que la situació mundial sigui més difícil i podria ser suficient per mantenir, per ara, la tendència a l'alça dels preus del blat de moro», va assegurar Jack Scovile, analista de la firma The Price Futures Group. En declaracions recollides pel web Market Watch, Scovile va apuntar que, a més de la guerra a Ucraïna, els inversors també estan tenint en compte els plans dels pagesos nord-americans per sembrar blat de moro. Hem de tenir en compte, segons la FAO, l'índex de preus dels cereals es va ubicar al març en una mitjana de 170,1 punts, un 17,1 % respecte al mes anterior, el nivell més alt de la sèrie històrica, iniciada el 1990.