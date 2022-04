CaixaBank preveu que el Banc Central Europeu (BCE) comenci a pujar els tipus d’interès al juliol o setembre d’enguany i que les successives revisions a l’alça del preu del diner situïn el tipus de referència a l’1,5% el 2024, segons va assegurar el seu conseller delegat, Gonzalo Gortázar, durant la presentació dels resultats del primer trimestre del banc a València. Segons va assegurar, aquesta pujada gradual és «sana». Així mateix, va expressar la seva confiança que la inflació es controli i no calgui superar el citat percentatge.

L’executiu, així, va estimar que el BCE aprovarà tres increments d’un quart de punt enguany, fins a elevar la facilitat de dipòsit (el tipus que cobra als bancs per guardar-los els diners) del -0,5% al 0% i incrementar el tipus d’intervenció del 0% al 0,25%. L’any que ve, va continuar, procedirà a unes altres cinc pujades d’un quart de punt, amb el que s’arribaria al citat 1,5%.

CaixaBank va obtenir un benefici atribuït de 707 milions d’euros el primer trimestre de l’any. La xifra és un 85,2% inferior a la del mateix període de l’any passat pels resultats extraordinaris que va aportar l’absorció de Bankia a finals de març de 2021.

Sense aquest efecte, hauria pujat un 21,9%. L’entitat presentarà al maig el seu pla estratègic per als tres propers exercicis i calcula que cada pujada d’un punt en els tipus millorarà fins a un 25% el seu marge d’interessos a un any, que fins a març va baixar un 5,4% en termes comparables.

Gortázar va destacar les incerteses que ha generat la guerra a Ucraïna i va revelar que l’entitat financera ha fet una provisió de 214 milions davant l’impacte que el conflicte pugui tenir en el seu balanç. En funció de com evolucioni la guerra, l’entitat valorarà si és necessari fer un esforç major. No obstant això, va precisar que del fons Covid de 1.395 milions creat a l’inici de la pandèmia s’han alliberat 199 milions per la millora de la situació.