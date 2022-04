La Cambra constata la dificultat de les empreses per trobar perfils adequats

La Cambra de Comerç de Girona va constatar ahir la dificultat de les empreses a trobar segons quins perfils professionals. La institució assegura que és un problema generalitzat, però amb una incidència especial en companyies del sector de les noves tecnologies, transport, automoció i mecànica, als quals els costa cercar la persona que busquen, ja sigui per manca de formació o perquè les condicions laborals en dificulten l’accés. L’ens ho va posar de relleu en el marc de la presentació de la 7a edició de la Fira d’Ocupació TreballemGi, que es celebrarà el 4 de maig i que precisament tindrà per objectiu «casar l’oferta i la demanda».

L’esdeveniment serà en format presencial i online i ja compta amb 71 empreses registrades (rècord de totes les convocatòries), tot i que la Cambra assegura que una trentena de companyies més s’hi acabaran apuntant en els darrers dies. En aquest sentit, ja hi ha més de 200 ofertes de feina documentades de diversos perfils i per a tots els nivells de qualificació.

El president de la Cambra, Jaume Fàbrega, va explicar que la fira està dirigida principalment a un públic jove (de menys de 30 anys) però sense excloure la resta de col·lectius d’edat. Per captar el jovent, la institució ha optat per llançar una campanya a les plataformes digitals Instagram i TikTok.

Durant tot el dia els inscrits podran conèixer les empreses participants, fer entrevistes de feina i apuntar-se a diferents ofertes. Al mateix temps, les companyies podran consultar els currículums dels aspirants i a les sessions informatives sobre els ajuts a la contractació del PICE (Programa Integral de Qualificació i Treball), així com també del SOC.

Una altra part de la jornada estarà destinada a la celebració d’un seguit de tallers en els quals els participants podran preparar currículums o entrevistes de feina, entre d’altres. La directora de l’àrea de Formació, Comerç i Turisme de la Cambra, Cristina Cots, va explicar que es demanarà als participants que preparin el currículum en PDF i que les entrevistes es faran allà mateix. Els tallers comptaran amb la participació de diversos ponents del món empresarial i social de les comarques gironines. L’educador social Fran Rojas n’impartirà un sobre «Comunicació i emoció per superar una entrevista de treball», en el qual es treballarà la comunicació formal, la gestió emocional d’una entrevista, el llenguatge verbal i no verbal i les aptituds i actituds decisives.

La psicòloga i orientadora Soraya Martinez ensenyarà a crear un storytelling per una entrevista de feina, exposant-ne les claus i els les passes per generar un bon relat personal. Un altre taller anirà a càrrec de l’orientadora professional de la UdG, Elisabeth Abadal, que tractarà aspectes com el personal branding i la importància d’establir una marca personal. Finalment, Núria Santllehí, també orientadora professional a la UdG, farà un crs per treure el màxim profit de la xarxa social Linkedin.

A més, si a la fira es lliguen contractes de sis mesos a jornada completa, l’empresa participant es podrà beneficiar d’un ajut de 4.950 euros. L’esdeveniment està organitzat per la Cambra en el marc del programa PICE i amb la col·laboració de la Diputació, la Generalitat, l’UdG i el Servei d’Ocupació, entre d’altres.