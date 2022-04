El conseller delegat d’Endesa, Javier Bogas, va reivindicar «l’aportació constant de solucions constructives i viables» a tots els grups d’interès per a tractar de solucionar la veritable arrel del problema: l’impacte dels alts preu del gas. En el seu discurs durant la Junta d’Accionistes el CEO de la companyia va condemnar la invasió russa d’Ucraïna i va defensar, davant l’escalada dels preus del gas provocada per la guerra, «l’actitud permanent de l’empresa d’assessorament a clients domèstics i empresarials per a ajudar-los a gestionar l’actual conjuntura». Bogas va avançar que el límit mitjà de 50 euros per megawatt-hora durant un any que van acordar aquesta setmana Espanya i Portugal tindrà un cost anual de 6.000 milions d’euros, segons «estimacions preliminars». La Junta d’Accionistes va servir per reafirmar els seus objectius financers i de negoci malgrat les turbulències dels mercats.