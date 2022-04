La Fageda ha estat escollida com una de les 25 empreses més responsables en l’àmbit social, intern i amb clients, per l’últim rànquing Merco Responsabilitat ESG (Monitor Empresarial de Reputació Corporativa). Així mateix, La Fageda Fundació ascendeix fins al lloc 27 i es col·loca com una de les 30 empreses més responsables del rànquing general d’aquest monitor, destacant també en l’àmbit mediambiental i d’ètica i govern. Amb aquests resultats, els membres del projecte, que enguany celebra el seu quaranta aniversari, valoren la seva naturalesa social i destaquen el seu compromís per la cura del medi ambient. «Aparèixer en aquestes posicions del rànquing reafirma la nostra identitat com a projecte social», va assegurar.