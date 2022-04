La guerra d’Ucraïna ha disparat el preu del gas natural i no es preveu que aquesta matèria primera torni als nivells previs a aquesta crisi, quan se situava en l’entorn dels 20 i 30 euros per megawatt-hora (MWh), segons les estimacions recollides pel Govern en l’actualització del Pla d’Estabilitat 2022-2025. De fet, serà al final d’aquell període quan el gas marqui el seu nivell més baix: 50 euros per megawatt-hora, el mateix preu que posarà l’Executiu de límit màxim per a la producció d’electricitat.

