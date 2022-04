El Govern preveu una pujada de les pensions «de l’entorn del 6%», en línia amb la dada del consum privat del 6,1% previst per la nova situació econòmica presentada ahir per la vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, i la ministra d’Hisenda María Jesús Montero. En tot cas, la pujada definitiva de les pensions el 2023 dependrà de la dada d’inflació mitjana de novembre de 2023 respecte a novembre de 2022, tal com estableix la recent reforma de la Seguretat Social.

En relació als empleats públics, el Pla d’Estabilitat s’ha confeccionat sobre la base d’una pujada salarial del 2% per a 2023, que és la previsió d’inflació per al proper any que es desprèn del nou quadre macro.

L’economia espanyola creixerà el 4,3% enguany i el 3,5% el 2023, segons les noves previsions oficials. El nou quadre macroeconòmic retalla en 2,7 punts la previsió anterior de l’executiu per aquest any i recull l’impacte que la guerra a Ucraïna tindrà sobre l’activitat espanyola per la crisi energètica, la inflació i l’empitjorament del comerç internacional; a més, s’alinea amb les projeccions avançades les últimes setmanes pel Banc d’Espanya, l’Autoritat Fiscal i l’FMI.

En particular, la nova previsió per al 2022 s’alinea amb la projectada per l’Autoritat Fiscal, al límit inferior de les publicades fins ara pels principals organismes, «sobre la base de la màxima prudència», en expressió de la vicepresidenta primera, ahir, a la roda de premsa de presentació de les noves previsions. «No descarto cap sorpresa positiva per part de l’economia espanyola enguany, però la situació d’incertesa és molt gran», va subratllar Calviño.

Per a 2023, es manté la previsió de creixement del 3,5% i per a 2024, s’eleva del 2,4% respecte del 2,1% que figurava al Pla d’Estabilitat de l’any passat.

Per a 2025 es preveu un creixement de l’1,8%. Les noves projeccions formen part de l’actualització del Pla d’Estabilitat 2022-2025 que tots els estats membres han de remetre a la Comissió Europea abans de finalitzar abril.