La intel·ligència artificial obre un nou terreny de joc per a les autoritats de la competència. Els sistemes automàtics de seguiment de preus desbaraten la supervisió convencional dels mercats. Les regles que estableixen la prohibició de pactes entre empreses per fixar preus poden ser transgredides amb més facilitat de la mà de programes informàtics autònoms que són dissenyats específicament per fixar preus en funció de la competència.

Els experts entreveuen ja un empitjorament dels conflictes legals, en què la prova del delicte és cada vegada més difícil d’aconseguir. Quan un client compra un producte en un web i especialment en un marketplace com Amazon, per exemple, dóna al responsable del site informació preciosa. «L’intermediari no és neutre», recorda Albert Poch, especialitzat en reclamacions contra càrtels empresarials del despatx Redi Abogados. Adverteix que els sistemes de preus variables aplicats en molts sectors són susceptibles de ser un altre focus de conflicte. És el cas de serveis de transport com les aerolínies, vehicles de lloguer amb conductor tipus Uber o empreses de missatgeria, per exemple, en què els preus aplicats per un mateix servei poden fluctuar en funció de sistemes automatitzats.