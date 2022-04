El Màster en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA) de la Universitat de Girona (UdG), va celebrar el 27 d’abril l’entrega dels títols del programa i dels premis al millor pla d’empresa. En aquesta ocasió, el guardó va ser per a tres alumnes del curs, Sergi Valverde, Pol Morral i Rafael Mundet, pel seu projecte Apitech de solucions tecnològiques i neteja automatitzada en el sector de la impressió industrial.

El coordinador del màster, Miquel Coma, va emfatitzar la qualitat dels projectes del Pla d’Empresa proposats, que demostren importants innovacions en el model de negoci de sectors ben diversos, des de projectes de producció i distribució de detergents ecològics fins a un gastro-hotel orientat a la cervesa artesana, o una empresa tecnològica per facilitar la compravenda de vehicles d’ocasió. Aquest últim projecte, anomenat Lynnch, ja s’ha constituït com a empresa.

Aquesta ha estat la 36a edició del títol de l’MBA organitzat conjuntament amb la Fundació Universitat de Girona i el Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte de la universitat.

La directora de la Fundació Universitat de Girona, Irene Compte, va inaugurar l’acte posant de relleu la trajectòria d’aquest programa de formació d’executius, que des de l’any 1990 i de forma ininterrompuda es duu a terme a la UdG. Per la seva banda, el director de l’MBA, Xavier Amores, va ressaltar que el màster segueix oferint any rere any els únics estudis en direcció d’empresa a les comarques gionines, i que els més de 800 ex alumnes en les seves edicions anteriors són «el millor actiu del màster».

L’acte va ser introduït amb una ponència magistral a càrrec del managing director de Kave Home, Francesc Julià.