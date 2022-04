El Parlament insta a crear un «banc de terres» per fomentar el relleu generacional

El Parlament ha aprovat aquesta setmana una moció de PSC-Units que insta el Govern a crear un «banc de terres» per impulsar l’acompanyament a les persones joves que decideixen incorporar-se al sector agrari. Aquest punt és fruit d’una esmena presentada per la CUP i va ser aprovat amb els vots de tots els grups parlamentaris menys Vox, Cs i PPC, que hi han votat en contra. D’altra banda, la cambra catalana ha demanat a l’executiu català que augmenti el parc d’habitatge disponible a l’entorn rural rehabilitant habitatges en desús i construint-ne de nous de titularitat pública amb els vots a favor de tots els grups excepte Cs i PPC, que s’hi han abstingut. El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha qualificat de «sorprenent» que els socialistes hagin acceptat l’esmena de la CUP sobre el «banc de terres», un concepte «caduc i amb reminiscències marxistes».