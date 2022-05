Sota un sol de justícia que obligava a buscar la poca ombra que feien els edificis de la madrilenya Gran Vía, els sindicats UGT i CCOO han volgut treure múscul en el primer 1 de maig «amb una victòria que els treballadors han de celebrar», amb referència a la reforma laboral aprovada fa pocs mesos. La competència era dura: bon temps, motos, el Dia de la Mare i fins i tot ressaques per la celebració la vigília de la 35a Lliga del Reial Madrid.

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha sigut la primera a intervenir i ho ha fet amb una màxima: «Defensant els drets dels treballadors som més forts». Després de reclamar «solidaritat amb els treballadors d’Ucraïna, perquè ells no poden sortir a manifestar-se», ha afirmat que avui es pot «celebrar» l’1 de maig perquè «és la primera vegada que podem dir que hem millorat la vida dels treballadors» amb la pujada del salari mínim interprofessional i lluitant contra la precarietat laboral.

«No ens conformem, continuarem caminant», ha assegurat Díaz després d’anunciar la creació d’una comissió d’experts per fer un Estatut dels Treballadors del segle XXI. «Els vells sindicalistes deien que la feina s’havia quedat a les portes del segle XX i ara s’obre al XXI. Diguem als joves que el seu contracte no serà porqueria i que poden tornar al nostre país amb dignitat», ha reivindicat la ministra de Treball.

Els secretaris generals d’UGT, Pepe Álvarez, i CCOO, Unai Sordo, han celebrat els avenços aconseguits en drets laborals en els últims mesos, però han advertit que queda «molt a fer», com en causes i indemnitzacions de l’acomiadament, i han instat a aconseguir pujades salarials.

En declaracions als mitjans abans de l’inici de la manifestació de Madrid, Álvarez ha assenyalat que els avenços aconseguits en els últims temps, com la ‘llei rider’ i la pujada de l’SMI, han canviat «la cara del país», però que queda «molt per aconseguir».

En aquest sentit, Álvarez ha apuntat als motius i indemnitzacions dels acomiadaments i a la salut a la feina, on, ha recordat, cada dia moren a Espanya dues persones, mentre que també augmenten els problemes de salut mental. Aquest 1 de maig, ha conclòs, és el moment per «agafar alè i seguir en la lluita».

Per la seva part, Sordo ha assegurat que estem davant d’un 1 de maig que serà «un punt d’inflexió en la política de reivindicació del que hem fet i per a la millora dels salaris que, a través dels convenis col·lectius, han d’arribar a la segona meitat de l’any». «Celebrem un 1 de maig en un moment de gran incertesa sobre com evolucionaran les variables econòmiques i de l’ocupació en els pròxims temps», ha assegurat Sordo.

En aquest sentit, ha explicat que, tot i que ha quedat enrere la crisi pandèmica, «ens hem endinsat en un nou risc de crisi i alentiment fruit d’una guerra criminal i d’un increment desmesurat dels preus».

El líder de CCOO ha deixat clar que «no permetrem un bloqueig de la negociació col·lectiva que redueixi la capacitat de compra i no transigirem amb l’actitud de boicot de les organitzacions empresarials», a les quals exigeix que firmin un nou pacte salarial que garanteixi el poder adquisitiu. Així mateix, ha apostat per «desemmascarar els que envien missatges als treballadors i després voten en contra d’apujar l’SMI».