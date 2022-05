L’empresa de repartiment a domicili Glovo va perdre en el 2021 un total de 474,8 milions, quintuplicant així els seus números vermells en relació amb l’any anterior, si bé va registrar una facturació rècord que es va elevar fins als 590,9 milions, un 64,2% més.

Així consta en l’informe anual publicat per l’alemanya Delivery Hero, màxima accionista de Glovo, que també va explicar que els actius nets de l’empresa, amb seu a Barcelona, se situen en els 685 milions. Els deutes contrets per Glovo ascendeixen fins als 531,5 milions d’euros: 223 a curt termini i 305 a llarg.

Després d’experimentar un gran creixement durant el pitjor moment de la pandèmia, quan les comandes de menjar a domicili van augmentar exponencialment, les empreses del sector viuen un moment de dificultat donada la pèrdua de demanda.

Amb tot, Glovo ha adquirit en els últims mesos diverses companyies per seguir augmentant el seu volum de negoci: és el cas de les portugueses Kitch i Mercadao o les espanyoles WinDelivery i Lola Market.

L’empresa barcelonina ja no només se centra en el negoci del repartiment de menjar de restaurants a domicili, sinó que també opera supermercats propis des dels quals entrega els productes a les llars.

Delivery Hero, inversora de Glovo des de 2018, es va fer amb el control de més del 90 % de la companyia en una operació anunciada el passat 31 de desembre i encara pendent de tancar-se definitivament. L’alemanya ja ha projectat que Glovo registrarà unes pèrdues operatives de 330 milions el 2022.

L’empresa barcelonina també ha vist com en el 2021 va entrar en vigor l’anomenada Llei Rider, que té com a objectiu acabar amb l’ús de falsos autònoms com a repartidors obligant a contractar-los com a assalariats i que ha posat Glovo en el centre de la polèmica, en mantenir una part del repartiment amb treballadors autònoms. El 2021, així mateix, va abandonar Espanya la plataforma Deliveroo, la qual cosa ha obert una nova oportunitat per a Glovo per fer-se amb una quota de mercat que també ambicionen Just Eat i Ubereats.