Milers de persones, prop de 2.200 segons la Guàrdia Urbana i 8.000 segons els sindicats, s’han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per celebrar el Primer de Maig i reclamar la necessitat d’apujar els salaris i contenir l’augment dels preus en un escenari en què la inflació està disparada.

La manifestació, convocada per CCOO i la UGT, ha arrencat des de la plaça d’Urquinaona abans del migdia, amb el lema ‘La solució: apujar els salaris, contenir els preus, posar fi a les desigualtats’. A les 11.30, l’hora prevista perquè comencés la marxa, sonava a la plaça ‘La gallineta’ de Lluís Llach, i la calor era considerable. Tant, que la jaqueta de cuir del conseller d’Empresa, Roger Torrent, semblava excessiva. Torrent ha passat un moment a saludar i després la capçalera i el protagonisme han sigut dels sindicalistes.

Abans d’emprendre la ruta per la Via Laietana, els secretaris generals de CCOO i la UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, respectivament, han reclamat la necessitat d’apujar els salaris, i han advertit la patronal que no firmaran cap conveni col·lectiu que no inclogui clàusules de revisió salarial. A més, les centrals sindicals han assegurat que en cas de no complir-se aquesta condició, hi haurà mobilitzacions i demanaran que la indexació dels salaris a la inflació es faci per llei.

Per edats

La manifestació ha recorregut una Via Laietana amb carrils tallats per les obres de remodelació del carrer. L’edat mitjana era considerable, i el gruix de la protesta no ha constat d’un gran grup de joves.

A les 11.50, els manifestants han començat a baixar i a les 12.30 ja eren al final de la Via Laietana. Uns metres abans de la plaça d’Idrissa Diallo, abans dedicada a Antonio López, el nom del qual, com la seva estàtua, va ser desallotjat de l’espai per la seva vinculació amb el tràfic d’esclaus, Pacheco i Ros han pronunciat discursos en què han defensat el pes del sindicalisme i la seva utilitat. Com exemple, han citat l’increment dels contractes definits.

Els dos portaveus han rebutjat la guerra d’Ucraïna (algú en algun punt de la marxa exhibia una bandera russa) i la jornada s’ha tancat amb el cant coral de ‘La internacional’ i ‘Els Segadors’.