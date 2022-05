El Govern ha congelat les tarifes aplicades el primer any d’implantació de l’impost del CO2i no s’aplicarà l’increment que estava previst en la llei inicial. Les tarifes de l’exercici 2020 (que es va liquidar el 2021) es mantindran per a l’exercici actual, meritat en data 31 de desembre del 2021 i que es liquidarà entre l’1 i el 20 de novembre d’aquest any. L’Executiu ha pres aquesta decisió «davant l’escenari d’incertesa que està tenint sobre l’economia l’alta inflació, provocada per l’alça en els preus de l’energia; la guerra a Ucraïna; els efectes de la pandèmia a les llars catalanes, i per afavorir una transició adaptada a les condicions socioeconòmiques», segons comunica la Generalitat. Des d’aquesta setmana és possible consultar el padró provisional de l’exercici 2021 per determinar l’impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

D’acord amb l’article 44 de la llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, en l’exercici 2021 es preveia una baixada del llindar d’emissions a partir del qual s’hauria d’aplicar l’impost. En concret, estava previst passar de 120 g/km a 95 g/km en el cas dels turismes i les motocicletes, i de 160 g/km a 140 g/km en el cas de les furgonetes, cosa que es traduïa en un increment de la quota. A més, també es preveia incrementar els tipus de gravamen marginals corresponents a cada tram de base liquidable. Les raons de l’impost En el cas de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, el nou decret llei modifica la llei 5/2020, de 29 d’abril, per la qual es crea l’impost, i incrementa el seu tipus de gravamen en el cas de les activitats de producció, emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica. El Departament d’Acció Climàtica destinarà tots els recursos obtinguts íntegrament a incrementar el nombre de parcs fotovoltaics en edificis i infraestructures de titularitat pública, a ajudes a la connexió a la xarxa de gas de les plantes de biogàs i a completar el desplegament de les actuacions en matèria de transició energètica. El padró i com pagar A les dades del padró s’hi accedeix amb el NIF i la matrícula o amb identificació digital amb l’idCAT Mòbil o un altre certificat digital, per comprovar totes les dades sobre el titular del vehicle o vehicles (furgonetes, turismes i/o motocicletes), les seves característiques, així com el resultat de la quota a pagar. En cas que aquestes dades no siguin correctes, podran presentar al·legacions fins al 3 de juny. Autoliquidació A partir de l’1 de setembre, l’agència catalana farà públic el padró definitiu i s’iniciarà el període d’autoliquidació a través de la mateixa seu electrònica. D’acord amb la llei, si es domicilia el pagament es pot disfrutar d’una bonificació del 2%. En concret, en el cas dels contribuents que ja van domiciliar el pagament el 2021, se’ls realitzarà un càrrec a compte a partir del 7 de novembre. Per a aquells vehicles que ja van tributar l’any passat, però no van fer la domiciliació, l’autoliquidació s’haurà de fer efectiva de l’1 al 20 de novembre. Notificacions Els vehicles de nova tributació hauran de pagar segons la data que s’indiqui en la notificació que rebran de l’ATC via Correus. Si no s’ha domiciliat el pagament, es pot pagar a través de la seu electrònica de l’ATC, al telèfon 012, al telèfon de l’ATC Li Truca (935.515.151), a través de Bizum, en entitats financeres col·laboradores, a les oficines de Correus, i a totes les oficines i delegacions de l’ATC, en aquest últim cas amb cita prèvia. Aquest tribut s’emmarca en l’Agenda 2030 aprovada pel Govern i està en línia amb les recomanacions de l’FMI, l’OCDE o la Comissió Europea, que coincideixen a apostar per la fiscalitat verda, com una eina imprescindible davant la crisi ambiental i d’emergència climàtica. Altres països europeus com Finlàndia, Suïssa, Bèlgica, França, Suècia, Alemanya o Irlanda també disposen de figures tributàries que tenen en compte les emissions de CO2 dels vehicles.