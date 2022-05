La crisi de preus en l’energia lligada a la guerra a Ucraïna ha replantejat el camí a seguir en el procés de transició energètica impulsat per la pandèmia. I els plans de les companyies energètiques vinculats a la necessària descarbonització del sistema s’han vist afectats per aquesta situació, amb el dilema entre accelerar-ne o alentir-ne el curs.

La incògnita més gran sorgeix al voltant del gas natural i la dependència europea de la seva importació des de Rússia. «No es pot descartar» una interrupció d’aquest subministrament, diu el Govern en l’actualització del Pla d’Estabilitat 2022-2025, i encara que Espanya no depèn del gas rus, sí que es veu afectada per l’alça dels preus.

El primer problema ha estat el cost de la llum, resolt amb una solució temporal juntament amb Portugal amb un límit mitjà de 50 megawatts per hora (MWh) al preu del gas que s’utilitza per produir electricitat durant un any. Però aquesta situació no sembla que hagi de millorar. El Govern no preveu que el preu del gas natural recuperi els nivells precrisi –20 euros MWh de mitjana-. L’actualització del Pla d’Estabilitat recull preus de 93,9 euros MWh el 2022; 81,9 euros MWh el 2023; 66 euros MWh el 2024 i 50 euros el 2025.

El sector elèctric ha acollit la mesura amb crítiques, ja que les grans elèctriques insisteixen que tota la responsabilitat és del gas i que el 85% o el 90% de la generació està ja venuda amb preus més baixos a través de contractes a preu fix i a llarg termini.

En paral·lel sorgeixen, a més, altres qüestions que semblaven tancades, com el carbó, que, després d’estar pràcticament inactiu al mix elèctric, ha tornat a ser rendible en determinats moments per l’escalada de preus o, fins i tot, amb el debat sobre el tancament de les centrals nuclears (previst entre 2027 i 2035), que ha reviscut a Europa.

«La conjuntura actual és hostil a causa de la situació a Ucraïna i el seu impacte als mercats, però això no ens hauria d’apartar del camí que condueix a mig termini a Espanya a un procés de descarbonització gràcies a la nostra riquesa en fonts renovables», destaca Antonio Hernández , soci responsable de Regulació a EY. I és que la transició verda és una cosa beneficiosa per al país, ja que permetrà reduir la dependència energètica i desenvolupar cadenes de valor, assegura. Perquè tot això es dugui a terme hi ha un motor d’arrencada molt important, que és el pla de recuperació del Govern, del qual un 40% es destina a aquesta transició.

Les empreses del sector ho saben des de fa temps i cada cop és més difusa la diferència entre elèctriques, gasistes i petrolieres per la descarbonització de l’economia de cara al 2050. A Espanya, les més importants són Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, Repsol, Cepsa i Acciona. Cadascuna compta amb la seva pròpia estratègia de creixement per dirigir-se cap a un model sense fums o amb el mínim d’aquests.

Naturgy, a la cua en generació renovable a Espanya, té una gran necessitat d’incrementar aquest tipus de projectes. Un cop finalitzada l’operació de compra parcial llançada pel fons australià IFM -que encara que inicialment va aconseguir només el 10,83% del capital, després ha anat comprant al mercat fins al 13,385%-, la companyia va anunciar la seva escissió en dues societats (projecte Géminis), una dedicada al negoci regulat i una altra al liberalitzat, però va haver de congelar el calendari després de la invasió d’Ucraïna. L’objectiu és que totes dues societats tinguin els mateixos accionistes. Un d’ells, el principal soci actual, és Criteria, la societat de participades de La Caixa. En principi el seu objectiu és mantenir-se com a accionista en tots dos negocis, però fonts del sector no descarten que, amb posterioritat, hi hagi una venda perquè hi entrin nous socis.

Possible aliança

En algun moment s’ha considerat la possibilitat que es produís una aliança de Naturgy amb Repsol, que va ser accionista de la companyia quan Naturgy era Gas Natural i que tenia plans de treure a borsa la filial de renovables. La petroliera es va donar el novembre de 2020 divuit mesos per decidir el futur d’aquesta filial (la decisió serà anunciada en la presentació de resultats del segon trimestre), encara que aquesta setmana el seu conseller delegat, Josu Jon Imaz, reconeixia que no tenen pressa.

Iberdrola, la companyia amb més renovables a Espanya i amb el focus inversor en el negoci internacional, va anunciar la tardor passada la possibilitat de segregar el seu negoci d’eòlica marina i, des d’aleshores, no ha parat d’impulsar-lo. El cas d’Endesa no és comparable per la mida de l’operació, però la companyia que dirigeix José Bogas va aprovar al febrer la segregació del seu negoci de mobilitat i va crear una societat anomenada Endesa Mobilitat Elèctrica i divendres va vendre el 51% (renombrada com Endesa X Way) a Enel X Way per 122,4 milions. Cepsa va traspassar recentment el negoci d’hidrocarburs a una filial per impulsar-ne el creixement.