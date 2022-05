Milers de treballadors es van manifestar ahir a Barcelona durant el Dia Internacional dels Treballadors convocats pels sindicats majoritaris, CCOO i UGT. La concentració va aplegar 2.200 sindicalistes segons la Guàrdia Urbana i 8.000 segons l’organització. Sota el lema, «La solució: augmentar salaris, contenir preus, posar fi a les desigualtats», els sindicalistes van avisar que en un context marcat per l’alça de preus i la guerra a Ucraïna és necessari apujar els sous «per evitar tornar a una recessió». D’altra banda, els sindicats majoritaris van reivindicar els fruits del diàleg social amb acords com la reforma laboral o l’augment de les pensions.

«Les condicions de la gent treballadora són millors que les de l’any anterior», va assegurar el secretari general d’UGT de Catalunya, Camil Ros, que va afirmar que el canvi del marc laboral ha permès un creixement del 80% de la contractació indefinida a Catalunya, sobretot en el cas dels menors de 30 anys. «La precarietat i la temporalitat és cosa del passat», va coincidir, al seu torn, el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco. Per reivindicar el «canvi de cultura» amb la reforma laboral, els grups de joves de CCOO i UGT van trencar contractes temporals davant la seu de Foment del Treball i van recordar que l’organització empresarial catalana es va oposar inicialment al canvi de marc del treball que va impulsar el govern espanyol.

Frenar l’increment de preus

D’altra banda, els sindicats van criticar la posició «enrocada» de la patronal davant la «barra lliure de pujada de preus» actual. Per això, van advertir que si no s’incrementen els salaris les tensions es traslladaran a les taules de negociació de convenis i hi haurà conflictes laborals. Un dels mecanismes pel qual aposten els sindicalistes són les clàusules de revisió de sou que garanteixin «la capacitat de consum, acompanyar la recuperació econòmica i evitar entrar en una espiral recessiva», va dir Pacheco.

Per això, els líders sindicals van reiterar a la patronal que cal adaptar els salaris a la inflació i van criticar que s’hi continuï negant. En aquest sentit, van afirmar que de la mateixa manera que es marquen els tipus d’interès, la Unió Europea «ha de marcar els topalls màxims de preus de l’energia o de carburants». Una altra mesura que podria canviar la situació actual és la indexació per lleis dels salaris a l’IPC.

Alhora, van reclamar al Govern que creï ajudes directes de 300 euros per les persones que cobren menys que el salari mínim interprofessional (SMI), és a dir, de 1.000 euros. A més, van exigit a la Generalitat que incrementi l’índex de suficiència de Catalunya. «El 27% dels catalans estan sota el risc de la pobresa. Aquesta gent se’ls fa impossible pagar els preus actuals», va concloure Pacheco.

Mobilitzacions a Madrid

Els secretaris generals d’UGT, Pepe Álvarez, i CCOO, Unai Sordo, van celebrar durant la manifestació de l’1 de maig a Madrid els avanços reeixits en drets laborals en els últims mesos. Els líders dels principals sindicats del país, però, van advertir que queda «molt per fer» i van assegurar que estem davant un 1 de maig que esdevé «un punt d’inflexió en la política de reivindicació del que hem fet i per a la millora dels salaris que a través dels convenis».