A la UE, només una de cada deu patents de tecnologia pròpia de la quarta revolució industrial ve d’una petita o mitjana empresa. A Espanya, aquesta proporció es duplica: dues de cada deu d’aquestes sol·licituds de protecció d’innovació procedeixen d’una pime, fet que suposa la tercera proporció més alta al rànquing europeu. Així ho evidencia un estudi de l’Oficina Europea de Patents (OEP) i el Banc Europeu d’Inversions (BEI), que observa el període entre el 2010 i el 2018 per analitzar el paper de les empreses amb menys de 250 treballadors o un volum de negoci inferior als 50 milions d’euros en l’impuls de tecnologies com la computació al núvol, l’Internet de les Coses, les xarxes 5G o la intel·ligència artificial.

La seva conclusió principal és que les pimes tecnològiques d’Europa van per darrere de les nord-americanes. Si en aquest costat de l’Atlàntic el nombre d’empreses mitjanes i petites que patenten en aquesta àrea frega les 2.600, a l’altra banda se’n compten més de 6.500. Si a la UE la xifra suposa un 10% de les companyies que patenten tecnologies d’aquest estil, als EUA és un 16%.

A Espanya s’identifiquen 154 societats que desenvolupen tecnologies digitals avançades, fet que col·loca l’Estat en setè lloc dins de la UE, per darrere d’Alemanya (570), França (400) o Itàlia (273), que encapçalen el llistat, però superant Dinamarca (111) o Bèlgica (106). A més, la xifra espanyola implica que el 19% de les patents provenen d’una pime, un percentatge 13 punts superior al d’Alemanya (6%).

«La manca d’especialització en quarta revolució industrial d’Espanya no es deriva de la manca de pimes, sinó de la manca de grans empreses espanyoles actives en aquesta tecnologia», conclouen els responsables de l’informe. A això cal sumar-hi l’anàlisi comunitària. «Les empreses europees s’estan quedant enrere pel que fa als seus homòlegs internacionals, i les inversions en innovació tecnològica avançada són crucials per mantenir la competitivitat d’Europa en tecnologies digitals avançades», afirma el vicepresident del BEI, Ricardo Mourinho Félix. En l’informe s’associa aquesta distància amb què a la UE hi ha menor especialització en les tecnologies pròpies de la quarta revolució industrial, un factor que se suma a problemes als quals també asseguren enfrontar-se als EUA com són la manca de talent qualificat o les dificultats per finançar-se.