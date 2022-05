Les matriculacions d’automòbils en el mercat espanyol es van situar en 69.111 unitats el quart mes de l’any, xifra que representa una disminució del 12,1 % en comparació amb les 78.594 unitats que es van comercialitzar un any abans, segons dades de les associacions de fabricants (Anfac), concessionaris (Faconauto) i venedors (Ganvam).

Aquest retrocés mensual s’explica per la lenta recuperació econòmica i per la crisi de proveïment de microxips, que ha afectat el conjunt del mercat; a més, s’hi ha sumat la incertesa derivada del context internacional. En els quatre primers mesos del 2022, les entregues d’automòbils a Espanya van arribar a un volum de 233.509 unitats, xifra que es tradueix en una disminució de l’11,8 % en comparació amb les 264.649 unitats del primer quadrimestre del 2021.

La directora econòmica d’Anfac, Aránzazu Mur, va afirmar que l’entrada lenta de vehicles als concessionaris, ocasionada per la crisi dels microxips i per una demanda condicionada pel conflicte d’Ucraïna, «està dificultant la recuperació».

Per la seva part, a Faconauto van destacar que les males dades de matriculació que s’arrossegaven en el primer trimestre es van intensificar a l’abril per la coincidència de Setmana Santa. En un context de falta d’oferta, en el qual ja s’estan venent més cotxes de més de 15 anys que nous, la renovació del parc es converteix en punt clau per impulsar la descarbonització, van opinar en fonts de Ganvam.

Canals

Per canals, a l’abril els particulars van copar el volum de vendes més gran, amb 28.942 unitats, un 1,4 % menys que un any abans, per davant del canal d’empreses, amb 28.111 unitats, un 2,9 % menys, i dels ‘rent a car’, amb 12.058 unitats, un 40,6 % menys.

Entre el gener i el mes passat, el canal particular va concentrar 106.915 matriculacions, un 1,3 % d’increment, alhora que les empreses van comprar 102.395 unitats, un 2,8 % de disminució, i les companyies de lloguer van aconseguir 24.199 unitats, un 55 % menys.

Quant a les emissions de diòxid de carboni (CO2), els automòbils que es van matricular el mes passat tenien unes emissions mitjanes de 121,8 grams per cada quilòmetre recorregut, un 4,4 % de disminució en la comparativa interanual.

A l’abril, el 43,6 % de les matriculacions de turismes a Espanya tenien una motorització de gasolina, per davant dels models de dièsel, amb un 17,6 % de quota, i dels automòbils d’energies alternatives, amb un 38,8 %.

En els quatre primers mesos de l’exercici actual, els models de gasolina van copar el 41,8 % del mercat, alhora que els de dièsel van concentrar el 17,9 % i els automòbils alternatius van finalitzar el quadrimestre amb el 40,3 % de penetració.

Per segments, a l’abril només van registrar pujades comercials els models ‘premium’ (+7,2%) i els monovolums grans (+24,6%), mentre que des de començament d’any tots els segments van caure i en destaquen els monovolums petits (–59,9%) i els turismes grans (–42,9%).