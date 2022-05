Tot i l’optimisme del Govern sobre el manteniment futur del nivell de vida de la gent gran, a Brussel·les consideren que les pagues continuaran minvant. Per al 2070, estima que els que es jubilin només ingressaran un 40% del seu últim sou en concepte de prestació contributiva.

De la reforma de les pensions del 2013 van sortir dues mesures: el factor de sostenibilitat (reduir l’import de les prestacions any rere any), i un índex que només permetia augmentar les pagues un 0,25% cada any, independentment de la inflació. Les dues es van anul·lar i van reemplaçar pel Govern de Sánchez, però ara un estudi oficial de Brussel·les només ha estimat, per a analitzar l’escenari futur, que les pensions es revaloritzaran amb l’IPC. És com si aquest factor de sostenibilitat, que mai va arribar a executar-se –havia d’entrar en vigor el 2023–, sí que anés a entrar en vigor. D’aquí ve que hagi calculat quant més costaran les pagues, pujant-les al mateix ritme que la inflació, i hagi obviat el fet que les retallades no es produiran.