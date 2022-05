Carrefour celebra aquests dies el seu primer fòrum d’ocupació a Catalunya amb l’objectiu de seleccionar i captar talent per cobrir més de 1.500 llocs a la campanya d’estiu.

Els perfils que reclama l’empresa de distribució per als seus hipermercats i supermercats catalans estan relacionats amb l’atenció directa al client com a línia de caixes, taulells i punts de venda de productes frescos, reposició, tecnologia i electrodomèstics, als quals se sumen a més altres llocs com gerents de botiga, responsables comercials i professionals de productes frescos, entre d’altres. La companyia recollirà durant aquestes jornades les sol·licituds d’ocupació de tots els interessats en la seva oferta laboral i realitzarà durant el fòrum entrevistes amb els candidats per accelerar el procés de contractació.

El fòrum d'ocupació s’ha dissenyat perquè recorri la geografia catalana durant el present mes de maig, visitant, a més de la ciutat de Barcelona, altres comarques com les del Maresme, el Baix Llobregat, el Vallès, i ciutats com Girona i Tarragona.

El punt de partida d’aquesta trobada de Carrefour amb l’ocupació es desenvolupa entre aquest dimarts i dimecres a Barcelona, a l’edifici Mediatic de Barcelona Activa. Després, el fòrum recorrerà, a partir de la setmana que ve, altres localitats i espais de la zona del Vallès-Sant Cugat (10 i 11 de maig), Tarragona (16 i 17), Girona (18 de maig, al claustre de la Mercè), el Baix Llobregat (19 i 20 de maig, a la sala del Centre Ocupació Promoció Econòmic el Prat) i Badalona/Maresme (23 i 24 de maig).