Des d’aquesta setmana és possible consultar el padró provisional de l’exercici 2021 per determinar l’impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. El Govern ha decidit mantenir les tarifes aplicades el primer any d’implantació de l’impost i no s’aplicarà l’increment que estava previst a la llei inicial. Amb emissions fins a 120 g/km qualsevol vehicle queda exempt de pagament enguany. D’acord amb l’article 44 de la llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, en l’exercici 2021 es preveia una baixada del llindar d’emissions a partir del qual hauria d’aplicar-se l’impost. En concret, estava previst passar de 120g/km a 95g/km en el cas dels turismes i les motocicletes, i de 160g/km a 140g/km en el cas de les furgonetes, la qual cosa es traduïa en un increment de la quota. A més, també s’incrementaven els tipus de gravamen marginals corresponents a cada tram de base liquidable. Les tarifes de l’exercici 2020 (que es va liquidar el 2021), es mantindran per a l’exercici actual.