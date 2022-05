La DO Empordà ha recuperat les vendes d'abans de la pandèmia i ha tancat el 2021 amb gairebé 6 milions d'ampolles venudes. L'any passat, els cellers que s'apleguen sota el paraigua de la denominació van comercialitzar 5,8 milions d'ampolles. És un augment de fins al 29% en comparació amb el 2020, quan la covid-19 va fer estralls, i gairebé iguala les vendes del 2019, un any rècord en què es van vendre 5,9 milions d'ampolles. La recuperació de vendes s'explica, sobretot, per la reobertura de la restauració i l'hostaleria -un dels sectors més afectats pel virus- i també per l'increment de vendes directes fetes des dels mateixos cellers. De totes les ampolles que ven la DO, una de cada dues es ven a les comarques gironines.

La Denominació d'Origen Empordà va recuperar durant el 2021 les vendes d'abans de la pandèmia. Concretament, els cellers empordanesos van vendre l'any passat 5.839.570 ampolles. Representen un augment del 29% en relació amb les 4.511.512 unitats comercialitzades el 2020, quan la pandèmia i les restriccions aparellades van fer caure les vendes, sobretot arran del tancament de la restauració i l'hostaleria. El resultat de l'any passat pràcticament iguala les dades del 2019 quan es van comercialitzar 5.973.965 ampolles, la millor campanya de la història de la denominació empordanesa. La reobertura de la restauració i l'hostaleria, l'increment de vendes directes al celler gràcies a l'enoturisme i l'augment del consum al mercat gironí han permès als cellers empordanesos recuperar les xifres de negoci d'abans de la pandèmia. Precisament, el mercat gironí continua concentrant la majoria de vendes de la denominació amb el 51% de total, cosa que demostra l'aposta dels consumidors locals pel vi de proximitat. Les vendes a la resta de Catalunya representen un 20% del total, la venda directa al celler suposa el 18% de tot el negoci i les ampolles comercialitzades a l'estat espanyol se situa en el 3%. Finalment, les exportacions representen el 8% de la facturació. L'any passat, els cellers empordanesos van exportar 452.622 ampolles a prop d'una cinquantena de països, principalment als Estats Units, Alemanya, Suïssa, Països Baixos, Canadà, Bèlgica, Corea del Sud o el Regne Unit. El negre, la varietat més venuda Per tipologia de vi, el negre continua sent la varietat més venuda amb 3,2 milions d'ampolles venudes. En segon lloc, els vins blancs amb 1,7 milions d'ampolles; a continuació els rosats, amb 656.467 ampolles i, finalment, els vins dolços amb 131.227 ampolles. La DO Empordà recuperarà enguany la majoria d'activitats promocionals que realitza anualment per donar a conèixer els seus vins. Precisament, dilluns vinent 9 de maig, tindrà lloc la Mostra de Vins de la DO Empordà al Mas Marroch de Vilablareix (Gironès). S'adreça al sector de la restauració i el comerç vinícola. Una trentena de cellers donaran a conèixer les seves principals elaboracions en una proposta exclusiva per a professionals.