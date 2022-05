Foment del Treball demana al Govern deflactar l’IRPF per evitar que l’actual escalada generalitzada de preus repercuteixi doblement en el poder adquisitiu dels treballadors i dispari el cost laboral per a les empreses. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, va manifestar que no compassar l’evolució dels preus a la càrrega fiscal dels empleats seria «estar enganyant els contribuents», segons va assegurar en l’assemblea general de l’entitat celebrada ahir. El líder empresarial va aprofitar l’assemblea per redoblar el seu missatge que en l’actual conjuntura és més necessari que mai un «ecosistema fiscal competitiu». Què significa això? Eliminar l’impost del patrimoni (que va qualificar de «confiscatori»), «harmonitzar a la baixa» l’impost de successions i donacions (a Madrid està bonificat al 99%) i, a curt termini, deflactar l’IRPF als salaris. Què és deflactar l’IRPF? Que l’Administració compassi els gravàmens fiscals a l’actual moment de pujada de preus generalitzada.