El Consell de Ministres ha aprovat en la seva reunió d’aquest dijous una ajuda per al grup hoteler Juliá per valor 38 milions d’euros i una altra per al grup de restauració Mediterránea per 28 milions d’euros més en el marc del mecanisme de rescat a empreses estratègiques gestionat per la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI). En total, 66 milions d’euros per revifar la situació financera de les dues empreses, afectades per la crisi del coronavirus que va suposar l’aturada de l’activitat econòmica durant mesos.

Les ajudes procedeixen del Fons de Suport a la Solvència, dotat amb un total de 10.000 milions d’euros. Aquest mecanisme va ser aprovat pel Govern el juliol passat amb l’objectiu d’aportar suport públic temporal per reforçar la solvència d’empreses no financeres afectades per la pandèmia de la covid-19 que siguin considerades estratègiques per al teixit productiu nacional o regional. «Són grups de caràcter estratègic de l’àmbit del turisme», ha defensat la ministra portaveu, Isabel Rodríguez. Segons ha precisat, amb aquesta injecció de diners es preveu el manteniment de l’ocupació «de més de 10.000 treballadors d’aquestes dues empreses importants d’aquest país». «Del que es tracta és d’evitar el seu tancament i garantir la seva continuïtat a l’economia», ha afegit Rodríguez. La primera de les empreses rescatades va ser Air Europa per 475 milions d’euros, seguida del rescat de 120 milions d’euros per a l’enginyeria asturiana Duro Felguera i dels polèmics 53 milions destinats a l’aerolínia Plus Ultra que van marcar un abans i un després en el procés. També ha rebut suport públic Ávoris, la societat resultant de la integració dels grups Barceló i Globalia, per un import total de 320 milions de euros; i el grup hoteler Hotusa (241 milions d’euros), entre d’altres. La majoria dels rescats corresponen al sector turístic, un dels més afectats per la crisi de la covid. El turisme va representar el 2019 a Espanya el 12,4% del PIB nacional (154.487 milions d’euros d’activitat) i va absorbir el 13,7% de l’afiliació a la Seguretat Social, sent el principal ocupador directe amb 2,7 milions de persones. Aquest va ser el segon país del món que més turistes estrangers va atraure, més de 83 milions el 2019; no obstant, el coronavirus va tenir un impacte negatiu al sector, d’entre un 60% i un 80% el 2020, que malgrat que està en procés de recuperació encara no s’ha resolt per complet.