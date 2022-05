La inflació i la guerra d’Ucraïna frustren la recuperació dels concessionaris a Girona

Els concessionaris gironins preveien que el 2022 seria un any de recuperació després d’un 2021 molt negatiu marcat per la pandèmia i la crisi dels microxips. Però la guerra d’Ucraïna i la pujada del preu dels carburants han tornat a colpejar un sector que fa anys que registra una baixada sostinguda del nombre de vendes.

Les dades de l’abril mostren una recuperació del 3,4% del número de matriculacions a les comarques gironines i una xifra absoluta de 861 nous vehicles en circulació, segons dades de la patronal del sector Anfac. A priori és una xifra positiva que s’ha repetit en d’altres punts de Catalunya, fins i tot amb més força, com ho demostra l’increment del 24% registrat a Tarragona. Però per als distribuïdors de vehicles aquests resultats són enganyosos. El president de l’Associació d’Empresaris de Comerç i Reparació de Vehicles i Embarcacions de les comarques gironines (Corve), va explicar que l’increment de les matriculacions del mes passat es deu a la posada en circulació de cotxes que es van vendre fa mesos, però que no han arribat fins ara a causa de la crisi de subministraments a nivell mundial.

«No podem fer una lectura de creixement, més aviat al contrari, el sector decreix de manera sostinguda». Al conjunt de Catalunya el nombre de cotxes matriculats ha arribat a les 8.324 unitats a l’abril, un 13% menys que fa un any.

Solà va desgranar els motius generals pels quals les vendes no paren de baixar. «La primera és per la manca de subministraments, que ja patíem però que la guerra d’Ucraïna ha agreujat. Els fabricants ja no tenen estocs». La segona és per la pujada dels preus dels carburants i de l’electricitat, que han arrossegat la resta de sectors i han encarit el nivell de vida. «Això ha fet que molta gent s’ho pensi dues vegades abans de comprar un cotxe».

Més activitat als tallers

En el cas particular de Girona, els concessionaris han detectat una conseqüència directa d’aquests dos factors: l’activitat a taller ha pujat perquè la gent prefereix allargar la vida dels seus vehicles antics a desembutxacar els diners per comprar-ne un de nou. «Els clients no volen haver d’esperar mesos per un vehicle que no arriba. Després, també hi ha la incertesa sobre els híbrids i els elèctrics: molta gent prefereix guanyar temps per prendre una decisió a l’hora de comprar un cotxe nou». Això, segons Solà, ha permès als concessionaris (que compten amb tallers associats a les marques) mitigar la pèrdua dels ingressos «tot i que també suposa envellir el parc automobilístic i alentir la transició energètica». L’altra manera que tenen els concessionaris d’esquivar la crisi és gràcies a la venda creixent de vehicles d’ocasió, «un mercat que darrerament ens ha funcionat molt bé».