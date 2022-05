El Consell de Ministres va aprovar en la seva reunió d’ahir una ajuda per al grup hoteler Juliá per valor 38 milions d’euros i una altra per al grup de restauració Mediterrània per uns altres 28 milions d’euros en el marc del mecanisme de rescat a empreses estratègiques gestionat per la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI). En total, 66 milions d’euros per reactivar la situació financera de totes dues empreses, afectades per la crisi del coronavirus que va suposar l’aturada de l’activitat econòmica durant mesos. Les ajudes procedeixen del Fons de Suport a la Solvència.