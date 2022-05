El president Pere Aragonès s’ha compromès davant els empresaris a accelerar la transició energètica i verda a Catalunya. Després d’admetre el retard que s’acumula en l’última dècada en la implantació d’energies renovables per no haver fet «els avanços necessaris», ha assegurat que l’objectiu és recuperar el temps perdut, denunciat precisament ahir mateix pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

«És cert que partim d’una posició que ens deixa enrere. En els últims 10 anys no s’han fet els avanços necessaris i ara ens correspon recuperar el temps perdut», ha afirmat davant un auditori d’empresaris i directius després de ser presentat pel president del Cercle, Javier Faus, que ha destacat la necessitat d’«unitat i pragmatisme i consens sobre el que s’ha de fer». Segons el seu parer, el canvi de model econòmic no serà possible sense aquesta transició energètica i verda. De fet, l’entitat va emetre la setmana passada una nota d’opinió en què reclama pactes d’Estat per «salvaguardar la pau social». Aragonès ha llançat una galleda d’aigua freda sobre aquesta qüestió com a conseqüència dels espionatges i escoltes mitjançant Pegasus.

En 100 anys

El cap de l’Executiu ha recordat que Catalunya va ser pionera en l’electrificació, que va començar el 1881. I ha insistit que en els pròxims nou anys caldrà fer el mateix esforç en instal·lació de potència que en els 100 anys anteriors.

Aragonès ha afirmat que el Govern ja ha iniciat els tràmits per a la planificació de les energies renovables i ha explicat que té sobre la taula 251 sol·licituds per una potència 4.960 megawatts (MW) i en tràmit d’audiència, 66 amb una potència de 1.153 MW. «I veníem de 25 MW», ha remarcat.

El president ha defensat comptar amb la ciutadania per implantar les energies renovables. I ha insistit que Catalunya ja en va ser pionera. «El segle XIX vam ser capaços d’una revolució industrial. No podem desaprofitar l’oportunitat de l’energia eòlica i solar, que és la que tenim més a l’abast i la que permet més participació, i és la més neta i respectuosa amb el medi ambient.

Davant l’escalada de la inflació, exacerbada per la guerra a Ucraïna, Aragonès ha admès que el procés de recuperació s’ha alentit, cosa que «suposa una dificultat però no pot ser un element per a la resignació sinó que ha de servir com a estímul per seguir amb canvis que ja han començat i amb més velocitat».

El president ha defensat alces salarials i especialment del salari mínim. «La prioritat és parar l’espiral inflacionista, si no la conseqüència serà una pèrdua encara més gran de poder adquisitiu per a la majoria de la població». En aquest sentit ha reclamat un pacte de rendes fruit del diàleg i la concertació, al qual s’ha referit també posteriorment l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

En aquesta línia, Aragonès ha destacat «la disposició del Govern per afavorir el diàleg social» amb els agents econòmics. «Per nosaltres no quedarà», ha dit.

Ha reivindicat al seu torn l’esforç de la Generalitat per recolzar les empreses i famílies durant la crisi provocada per la covid i la capacitat perquè les empreses catalanes puguin captar el 20% dels fons europeus Next Generation. En aquest sentit ha defensat projectes com la Vall de l’Hidrogen o el Midcat.

També ha recordat l’objectiu de guanyar pes industrial. Avui suposa el 19% del PIB i l’objectiu és el 2025 arribar al 22% i el 2030, al 25%. «Ja ho hem fet en el passat i ho hem de tornar a fer», ha sentenciat.

Davant preguntes de l’auditori i la petició del president del Cercle, Javier Faus, sobre l’ampliació de l’aeroport, el president ha afirmat que la infraestructura «necessita molt més diàleg». I ha recordat la cimera que es va celebrar fa anys a l’IESE per potenciar aquest aeròdrom i, al seu judici, «moltes de les raons de llavors es mantenen», ha afirmat.