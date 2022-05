Un any després que es posés l’alfombra vermella per als indults els presos del procés en aquest mateix escenari i en plena polèmica pel cas Pegasus, el president Pere Aragonès davant empresaris i directius en la Reunió Cercle d’Economia 2022 a Barcelona ha afirmat que la gestió d’aquest espionatge per part del Govern central «està dinamitant la via del diàleg i la negociació impulsada fa un any».

El president ha destacat que deia aquestes paraules «amb el dolor dels que han apostat pel diàleg». Aragonès ha recordat que «el compromís de donar la paraula a la ciutadania és granític, però aquest compromís no és correspost pel Govern de l’Estat per la gestió de Pegasus». Les mesures o anuncis que ha fet l’Executiu davant l’espionatge que han patit el president Pedro Sánchez i la ministra de Defensa, Margarita Robles, «són diametralment oposades a les que ens han afectat els independentistes». I ha insistit que «és absolutament inacceptable per al diàleg i els reptes que tenim». Si la seva voluntat de diàleg és veritable «cal aclarir qui ha fet l’espionatge i cal depurar i assumir responsabilitats» ha sentenciat.