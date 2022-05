La Cambra de Comerç de Barcelona descarta un escenari d’estancament i insta la moderació salarial. El fort augment dels costos i els preus ha suposat una «intensa» revisió a la baixa de les previsions de creixement econòmic de Catalunya enguany per part del servei d’estudis d’aquesta institució; fins al 4,8% enguany, 1,5 punts menys del que es preveu. Per al responsable d’estudis econòmics de la Cambra, Joan Ramon Rovira, «malgrat la revisió a la baixa del creixement les dades no indiquen un escenari de risc d’estagflació (estancament econòmic o recessió en un context de pujada de preus generalitzada)». Per la seva banda, segons la presidenta de la institució econòmica barcelonina, Mònica Roca, en la situació actual el gran motor de l’economia catalana és la inversió, i especialment dels fons europeus Next Generation per la recuperació post-Covid.