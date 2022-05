La presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) Costa Brava-Pirineus de Girona, Esther Torrent, ha reclamat aquest dimecres que es consensuï amb el sector la nova llei de turisme de Catalunya i que se li doni veu en la seva elaboració. En el marc de l'assemblea anual de l'ATA, Torrent ha detallat aquest dimecres que «aquesta voluntat se li ha fet arribar tant a la directora general de Turisme (Marta Domènech) com al conseller d'empresa i Treball (Roger Torrent)». «Sempre hem dit que estem d'acord en el fet que ha d'haver-hi una reglamentació, però cal buscar l'equilibri entre les exigències de l'administració i la nostra activitat», ha precisat la presidenta, que ha recordat que el seu sector representa l'allotjament turístic més regulat de Girona, «amb 190.000 places».

Per als pròxims mesos, Esther Torrent ha explicat que mantindran les seves actuacions tant en l'àmbit jurídic com en la reclamació que es tingui en compte als apartaments quan s'impulsin normatives que els afectin d'alguna manera. «Cada vegada és més important fer front a la pressió que ens fan des de les administracions», ha manifestat Torrent, qui s'ha referit «sobretot» a les locals, que adopten posicionaments en moltes ocasions «de manera arbitrària i poc fonamentada». La lluita contra l'intrusisme serà una altra línia d'actuació de l'ATA segons la seva presidenta, que manté expectatives «molt bones» per a la temporada estival després que les xifres d'ocupació hagin tornat a la normalitat per Setmana Santa, amb el retorn del client estranger i de les reserves anticipades.