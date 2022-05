L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha rebut un total de 181 consultes i reclamacions des de juny contra empreses de lloguer de cotxes per cobraments improcedents o abusius, l’obligació d’ampliar la cobertura bàsica de l’assegurança o la falta d’informació, entre altres motius. Els cobraments improcedents o abusius deriven de càrrecs per presumptes danys no detectats en el moment de la devolució del vehicle, els càrrecs pel servei de proveïment de gasolina, de més de 30 euros, addicionals al mateix cost del combustible, o els càrrecs addicionals de neteja.

Els consumidors denuncien l’obligació d’ampliar la cobertura bàsica de l’assegurança obligatòria en el cas que es contracti amb targeta de dèbit en comptes de crèdit. Altres vegades l’empleat insisteix a recordar els riscos a què s’exposa el conductor en cas de sinistre, perquè contracti l’assistència a la carretera o l’ampliï a tot risc. La falta d’informació és una altra denúncia habitual. La informació completa del contracte, amb totes les clàusules i excepcions, rares vegades s’inclou al full d’encàrrec ni s’ofereix durant la contractació, cosa que obliga l’usuari a buscar-la a la pàgina web de la companyia. Segons l’OCU, aquest tipus de problemes afecten la majoria de les companyies de lloguer de cotxes, tot i que Gold Car i Sixt acumulen un nombre més elevat de reclamacions. L’organització convida els consumidors a reclamar quan entenguin que s’ha produït un abús i recorda que poden recórrer a la via judicial sense necessitat de contractar advocat quan l’import reclamat sigui inferior a 2.000 euros. En qualsevol cas, l’OCU recorda que en el moment de recollir el cotxe «és vital» comprovar l’estat de la xapa del cotxe; i quan es torni, acompanyar l’empleat durant la revisió de l’estat del vehicle i sol·licitar-li un document on s’indiqui el nivell de gasolina amb què es va deixar el dipòsit i que el cotxe és lliure de danys visibles.