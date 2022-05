Més de mig miler de joves han participat aquest dimecres al matí en la 7a edició de la Fira d'Ocupació Juvenil TreballemGi. En ella hi han participat 72 empreses gironines, un 40% més que en l'anterior edició. La 7a edició de la fira ha mantingut el format virtual i al llarg del matí els joves inscrits han pogut conèixer les empreses que hi participaven i apuntar-se a les ofertes que els interessaven. Després també s'han fet entrevistes laborals. Per fer-les, s'han habilitat canals de documentació, vídeo i xats en una plataforma virtual creada expressament per aquesta fira. En aquesta edició s'han presentat 469 ofertes laborals, un 50% més que l'any passat.

Durant la jornada s'han fet tallers enfocats als joves per tal de donar-los eines per preparar les entrevistes. També s'han donat consells per fer un currículum i altres eines de continguts digitals. Per a les empreses s'han fet xerrades informatives sobre les ajudes que poden rebre els privats per fomentar la creació de llocs de treball. Si mentre dura la fira es tanca un contracte de mínim de sis mesos, les empreses reben una ajuda de 4.950 euros. La fira TreballemGi ha arribat a la setena edició convertida en el format virtual, tot i que en els inicis es feia de forma presencial. El 2018 es va fer a Girona, Figueres i Blanes i el 2019 es va repetir a la capital gironina. El 2020 i el 2021 aquestes jornades es van traslladar al món virtual. La Fira està organitzada per la Cambra de Comerç de Girona en el marc del Programa PICE, i compta amb la col·laboració de la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Girona i del Servei d’Ocupació de Catalunya, i està finançada pel Fons Social Europeu, el Ministerio de Empleo en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil i les Cambres de Comerç.