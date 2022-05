L’alumna Clàudia Subirós, de la Escola Tècnica de Girona, ha estat la guanyadora de la segona edició del Business Challenge d’EAE Business School que aquest any s’ha centrat en plantejar solucions creatives i innovadores a dos casos pràctics de Glovo, la plataforma tecnològica espanyola de referència en el sector del delivery a nivell mundial. L’estudiant ha presentat una estratègia de marketing amb les principals característiques d’una campanya. D’altra banda Sergi Hervàs, de l’escola Immaculada Concepció Horta, ha estat el guanyador en la categoria d’ADE creant una estratègia de fidelització per els clients de la plataforma digital. EAE Business School i Glovo s’han unit en aquest Business Challenge per fomentar la innovació, el talent i l’esperit innovador dels futurs universitaris catalans.