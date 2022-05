Seat va aconseguir, el primer trimestre de l’any, sobreposar-se al complicat context a què s’enfronta la indústria automobilística per tancar-lo amb un benefici operatiu de cinc milions d’euros, cosa que suposa tornar al camí dels guanys i millorar respecte a les pèrdues per valor de 36 milions d’euros que va registrar el mateix període de l’any passat.

A aquesta xifra arriba, no obstant, havent venut menys vehicles, reduint les matriculacions de les 157.000 unitats del primer trimestre del 2021 a les 107.000 unitats d’aquest any. Seat, com el conjunt del grup Volkswagen, està apostant per una estratègia basada en l’augment del valor afegit per cada cotxe, cosa que es tradueix en un preu i un marge operatiu més elevats.

Així, malgrat vendre menys i tancar amb uns ingressos de 2.404 milions d’euros, també menys que entre el gener i el març del 2021, Seat va aconseguir situar el seu marge operatiu en el 0,2%, millor que el –1,3% de l’any passat. Segons el mateix grup Volkswagen, aquest increment en els guanys de Seat s’explica amb «l’optimització dels ingressos i els costos fixos».

El grup dobla els seus beneficis

El grup Volkswagen en la seva totalitat va tancar el primer trimestre amb uns guanys nets de 6.724 milions, xifra que suposa gairebé duplicar els 3.414 milions que va guanyar el mateix període de l’any passat. El consorci alemany va generar uns ingressos de 62.742 milions d’euros, un 0,6% més malgrat vendre 279.000 cotxes menys, amb un total de 918.000 unitats, i el seu benefici operatiu es va disparar des dels 4.812 milions d’euros del 2021 fins als 8.323 milions d’euros.

La divisió automotriu del grup va generar 51.210 milions d’euros, lleugerament menys que el 2021, i va guanyar 5.550 milions d’euros, més del doble que el 2021. Paral·lelament, els serveis financers del consorci van afegir 11.532 milions més a la facturació total i 1.174 milions als beneficis.

A més de Seat, totes les marques del grup Volkswagen van guanyar diners el trimestre passat. Audi es manté com la marca més rendible del grup amb un benefici operatiu de 3.535 milions, cosa que suposa més que doblar el resultat de l’any passat malgrat vendre 46.000 unitats menys, 244.000 cotxes en total. Porsche segueix la firma dels quatre cèrcols amb un benefici operatiu de 1.359 milions d’euros, de manera que millor en comparació als 1.178 milions del 2021, després d’haver matriculat 66.000 vehicles, 5.000 menys.

Quant a les marques generalistes, Volkswagen va firmar uns beneficis operatius de 513 milions, 23 més, malgrat reduir els seus ingressos en gairebé 3.000 milions d’euros fins als 14.879 milions d’euros i caure les seves vendes fins a les 537.000 unitats de les 769.000 de l’any passat. Skoda, per la seva part, va ser l’única marca que va generar menys ingressos operatius respecte al primer trimestre del 2021, amb un total de 337 milions d’euros. Paradoxalment, la firma txeca va ser, junt amb Porsche, l’única que va millorar la seva facturació, en aquest cas fins als 5.101 milions d’euros, tot i que va vendre 3.000 cotxes menys, amb un total de 231.000 unitats.

Expectatives per al conjunt de l’any

El grup Volkswagen confirma que els esforços fets per la seva xarxa de producció global han aconseguit compensar les disrupcions en la cadena de subministraments causades per la crisi dels semiconductors i la guerra d’Ucraïna. Segons les seves previsions, el consorci alemany espera millorar les seves dades de vendes entre el 8% i el 13% per a la totalitat de l’any i mantenir un marge operatiu d’entre el 7% i el 8,5% entre totes les marques.

La companyia espera que la crisi de proveïment de xips millori progressivament durant la segona meitat de l’any, tot i que no preveu que es normalitzi la situació, com a mínim, fins al 2024.