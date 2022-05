La cadena espanyola d’aliments congelats La Sirena ha anunciat que preveu tancar l’any 2022 amb 20 nous establiments a tot Espanya, segons el seu pla estratègic de creixement en punts de venda. L’empresa suma en total més de 270 locals a tot el territori nacional, amb més de 1.100 empleats.

Durant els primers mesos de l’any ja s’han portat a terme tres de les obertures previstes a la província de Barcelona, concretament al passeig de Maragall, a Sant Just Desvern i a Moià. Aquest suposa un dels principals focus de creixement per a la companyia, que també té l’objectiu de reforçar el nombre de botigues a Madrid.

Les últimes obertures a la capital espanyola a finals del 2021 –com la del mes d’octubre passat al carrer de José del Hierro, 46– s’han sumat a la recent inauguració a Moratalaz. Concretament, en el seu 20è aniversari, la companyia concentra 40 establiments i 150 empleats a la comunitat madrilenya. La cadena destaca que ha treballat en la seva expansió «fins a disposar d’un gran nombre de botigues situades en algunes de les zones més emblemàtiques i importants de la ciutat», com Hermosilla.

El director general de La Sirena, Jorge Benlloch, ha declarat que el pla estratègic que es va posar en marxa fa quatre anys «està funcionant», segons els resultats en el període global des de l’inici del pla. L’objectiu principal, afegeix, és seguir en aquest camí per poder augmentar el nombre d’establiments i d’empleats.

La companyia ha obtingut per tercer any consecutiu el premi Sabor de l’any i el premi Innovació de l’any, i ha tret en els últims mesos diverses gammes de productes, entre les quals hi ha les seves novetats ‘plant based’ en col·laboració amb Heura, Zyrcular Foods o Flax&Kale.