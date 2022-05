El president Pere Aragonès es va comprometre davant els empresaris a accelerar la transició energètica i verda a Catalunya. Després d’admetre el retard que s’acumula en l’última dècada en la implantació d’energies renovables per no fer «els avenços necessaris», va assegurar que l’objectiu és recuperar el temps perdut, denunciat precisament dimarts mateix pel Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

«És cert que partim d’una posició que ens deixa enrere. En els últims 10 anys no s’han fet els avanços necessaris i ara ens correspon recuperar el temps perdut», va afirmar Aragonès durant la seva intervenció en la Reunió Cercle d’Economia 2022 a Barcelona, davant un auditori d’empresaris i directius. Aragonès va ser presentat pel president del Cercle, Javier Faus, que va destacar la necessitat de «unitat i pragmatisme i consens sobre el que cal fer». Segons el parer de Faus, el canvi de model econòmic no serà possible sense aquesta transició energètica i verda. El cap de l’executiu català va recordar que Catalunya va ser pionera en l’electrificació, el 1881. I va insistir que en els pròxims nou anys caldrà fer el mateix esforç en instal·lació de potència «que en els 100 anys anteriors». Aragonès va afirmar que el Govern ja ha iniciat els tràmits per a la planificació de les energies renovables i va explicar que té sobre la taula 251 sol·licituds per una potència 4.960 megawatts (MW) i en tràmit d’audiència, 66 projectes amb una potència de 1.153 MW.