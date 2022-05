La vicepresidenta i ministra d’Economia, Nadia Calviño, s’ha mostrat convençuda que la inflació ja ha tocat sostre o ha arribat al seu pic, després de passar del 9,8% al març al 8,4% a l’abril; i que anirà baixant fins a situar-se l’any que ve al voltant del 2%. Durant una intervenció telemàtica en el marc de la Reunió Cercle d’Economia, Calviño ha afirmat que la inflació és «la principal preocupació» de l’Executiu i ha insistit que la resposta europea i espanyola davant els impactes provocats per la guerra d’Ucraïna és la mateixa que la que es va aplicar durant la pandèmia.

Al llarg de la seva intervenció ha destacat els indicadors positius sobre l’evolució econòmica malgrat que l’Executiu ha reduït la seva previsió de creixement per aquest any del 7% al 4,3%. Calviño ha recordat que fa un any, quan va participar en aquest fòrum, va anunciar que el país estava consolidant la seva recuperació. Ha destacat l’evolució de la inversió, que «s’està recuperant amb força» arribant als nivells del 2012, «després d’una dècada perduda». Segons la vicepresidenta, per aquest exercici, la previsió de creixement de la inversió és del 9% i fins i tot del 10% en algunes activitats.

Ocupació

La vicepresidenta també ha posat sobre la taula indicadors com que s’han superat per primera vegada els 20 milions d’afiliats a la Seguretat Social, així com els efectes de l’última reforma laboral. Ha recordat que el 47% dels contractes que es van fer al gener segueixen avui o la caiguda experimentada en els contractes de molt curta durada.

Al seu torn ha brandit la recaptació tributària com un altre dels elements que reflecteixen un bon ritme d’activitat econòmica. I ha destacat que «més del 80% de l’augment es deu a l’activitat econòmica».

La vicepresidenta primera ha admès que predomina la incertesa. De tota manera, al tenir actualment l’economia espanyola «un patró de creixement més sostenible, amb característiques que li permeten fer front millor als xocs» que es puguin presentar. I un dels factors que ajuda que això sigui així és el pla de recuperació, que no només parla d’inversions «de fins a 140.000 milions sinó també les reformes que aposten pel capital humà, tecnològic o social».

Addenda al pla de recuperació

Calviño ha corroborat que Espanya remetrà en la segona meitat de l’any una addenda al pla de recuperació per sumar els recursos de ‘Next Generation’ a fons perdut, uns 69.000 milions, una quantitat similar en crèdits. Malgrat la situació actual la vicepresidenta ha defensat que el 2025 el dèficit públic se situarà per sota del 3%, tal com s’ha inclòs en l’actualització de programa d’estabilitat remès la setmana passada a Brussel·les.

Calviño ha insistit en la importància dels fons europeus i ha recordat que Espanya continua liderant la seva execució. I dins l’Estat, Catalunya és la segona comunitat que més n’ha rebut. Abans d’acabar ha assegurat que en les pròximes setmanes es publicaran noves convocatòries per a projectes de transformació amb fons europeus, entre els quals el de la indústria agroalimentària, abans de l’estiu.