A Platja d’Aro, l’espai d’art Il Faro ha recreat l’antiga discoteca Maddox al metavers com a «homenatge a una discoteca que, a finals dels anys seixanta i en els setanta, va ajudar a posar Platja d’Aro al mapa». «Li estem donant una segona vida amb una experiència 360 graus, com també fem amb l’obra de Vincenzo Carmenati», explica Emmanuela Carmenati, filla de l’arquitecte italià que es va encarregar del disseny de Maddox o del primer projecte del Port d’Aro, que ara ha posat en funcionament a la població de la Costa Brava «el primer espai d’art i cultura de Catalunya que aplica i desenvolupament la tecnologia Blockchain». La iniciativa de Carmenati és de les més curioses, però només una de les moltes que es poden veure entre ahir i avui al Palau de Fires de Girona en la segona edició de la fira BxCat que, en paraules del director del Centre Blockchain de Catalunya, Quirze Salomó, és una nova oportunitat perquè «la gent entengui aquesta tecnologia i com la poden fer servir per millorar les seves vides».

Salomó defineix BxCat com «una fira divulgativa en la qual tots els projectes de Catalunya que es fan en Blockchain s’expliquen als ciutadans» i, com que «els camps són molt diversos», les iniciatives presents que es presenten aquests dies són només un petit tast de què pot oferir aquesta tecnologia a les persones del carrer. «Hem de fer que la gent perdi la por a la paraula Blockchain, que en català és cadena de blocs, i entenguin que pot aportar de valor en la seva activitat», detalla Joan Matamala, de la Fundació Nord, que des de Girona treballa en l’aplicació de la tecnologia Blockchain per desenvolupar nous sistemes de «votació i participació» i també «per a la recreació de metaversos». «El Blockchain és un canvi de paradigma entre els administradors i els administrats fent una societat molt més democràtica, la cadena de blocs pot empoderar molt més a la ciutadania», conclou Matamala.

La irrupció del metavers

«Aquest any, la fira va molt lligada amb el metavers, perquè el Blockchain és la columna vertebral dels metaversos i expliquem també l’adveniment d’aquesta nova revolució que són els metaversos i que crec és molt interessant d’entendre». Quirze Salomó argumenta així la decisió de BxCAT de posar la mirada en aquesta segona edició de la fira en una tecnologia que, a definició del creador de Facebook Mark Zuckerberg, és «com un internet incorporat, on en lloc de veure el contingut estaràs en ell».

Dues tecnologies, el Blockchain i el món virtual del metavers, que ofereixen un llarg ventall de possibilitats per explorar. «En el camp de l’advocacia hi ha un camp per córrer increïble o en el món de la notaria, les aplicacions no són infinites, però gairebé...», apunta Joan Matamala des del seu estand de la Fundació Nord comparteix espai amb múltiples projectes i empreses sobre videojocs, avatars, visites virtuals o, també, aplicacions industrials. Com per exemple, les que posa sobre la taula l’empresa lleidatana Invelon amb unes «ulleres de realitat mixta amb les que afegim una capa d’informació virtual i hologràfica a la nostra realitat». Per exemple, detalla Alan Navarro, cap de Desenvolupament de Negoci de la firma, possibilitat que un treballador no necessiti consultar cap manual per saber com va a una màquina: se li projecta en un vídeo en tres dimensions sobre el mateix aparell en el què està treballant.

«En comptes de tenir un manual d’instruccions, el treballador veu al mateix temps la màquina digital que està prenent vida, i que li diu què ha de fer amb l’aparell real», detalla Navarro que afegeix com, a través del metavers, Invelon també és capaç de crear en realitat virtual com serà una nova màquina. «Això permet que, abans que entri en producció, el client pugui veure-la amb detall i saber exactament què farà i com», apunta el directiu d’Invelon.

Posant-se ell mateix les ulleres de «realitat mixta», Alan Navarro parla d’aplicacions concretes d’una tecnologia que encara, però, és molt desconeguda per a molts responsables d’empreses de diferents mides. «Els camps són molt diversos, la tecnologia Blochchain es pot aplicar en totes les indústries i activitats humanes; per millorar-les i per fer-les un salt en organització», insisteix Quirzé Salomó per a qui és molt important ressaltar que les «petites empreses són les que més es poden aprofitar d’aquesta nova tecnologia» perquè, a criteri seu, «ens està arribant un repte d’innovació molt gran amb una nova frontera a conquerir».

En aquest sentit, les xerrades que van omplir la primera jornada de la fira al Palau Firal de Girona van anar encaminades a explicar les possibilitats de les noves tecnologies a les empreses. La presentació de la Digital Cataloina Aliance, les taules rodones sobre com «crear valor» o «monetitzar» projectes al metavers van ser alguns dels exemples al costat de les xerrades sobres PIMES i metavers entre d’altres. «La Digital Catalonia Aliance és una aliança de diferents tecnologies que pretén aglutinar-les per fer impuls perquè puguin acabar d’implementar-se tant a empreses, com administracions públiques com a la societat», detalla Letícia Gómez-Alarcón, coordinadora d’aquesta aliança, que encara veu la societat «una mica allunyada del món de la digitalització i la tecnologia».

«Per això són importants fires com aquesta», conclou Gómez-Alarcón en una línia semblant a la que es marca com a principals objectius la gironina Fundació Nord: «Implementar les noves tecnologia, sobretot basades en el Blockchain, per intentar crear a la zona de Girona un pol d’innovació, coneixement i expertesa intentar que l’escletxa digital».